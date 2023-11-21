Где отключат свет 22 ноября в Гатчинском районе

С 15 по 18 ноября в деревне Вяхтелево Гатчинского района на базе спортивного клуба «Грани» проходило Открытое первенство Гатчинского района по боксу среди младших и средних юношей и девушек, посвящённое памяти Сергея Михайловича Алексеева. Также в рамках этого мероприятия прошла III Спартакиада спортивных школ Ленинградской области "На пути к мечте" среди старших юношей.