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Где отключат свет 22 ноября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

22.11.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

тер. СНТ Красная Нить,

д. Шпаньково,

д. Новая.

 

22.11.2023 с 09:00 до 19:00

Кобринское СП:

п. Карташевская,

д. Руново,

д.Кобрино, ул. Пушкина, ул. Парковая.    

 

22.11.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Корпиково,

СНТ массив Корпиково.

 

22.11.2023 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

СНТ массив Новинка.

 

22.11.2023 с 09:00 до 20:00

Сяськелевское СП:

д Тойворово,

д Акколово,

д Туганицы,

д Муттолово.

 

24.11.2023 с 10.00 до 17.00

Сяськелевское СП:

д. Жабино (водозабор).