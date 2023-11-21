Где отключат свет 22 ноября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 22 ноября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
22.11.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
тер. СНТ Красная Нить,
д. Шпаньково,
д. Новая.
22.11.2023 с 09:00 до 19:00
Кобринское СП:
п. Карташевская,
д. Руново,
д.Кобрино, ул. Пушкина, ул. Парковая.
22.11.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Корпиково,
СНТ массив Корпиково.
22.11.2023 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
СНТ массив Новинка.
22.11.2023 с 09:00 до 20:00
Сяськелевское СП:
д Тойворово,
д Акколово,
д Туганицы,
д Муттолово.
24.11.2023 с 10.00 до 17.00
Сяськелевское СП:
д. Жабино (водозабор).
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