Конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»
Стартовал прием заявок на VII открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее».
Конкурс «Россия, устремленная в будущее» — это открытый конкурс студенческих проектов среди обучающихся Северо-Западного федерального округа, который проводится ежегодно с 2017 года Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.
Региональный этап конкурса в Ленинградской области проходит на площадке ЛГУ им. А.С. Пушкина.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая литературная работа (эссе);
- лучшая изобразительная работа (фото, плакат);
- лучшая видеоработа.
Срок подачи конкурсных проектов – до 24 декабря 2023 г.
Ознакомиться с положением можно здесь:
https://lengu.ru/news/startoval-priyem-zayavok-na-vii-otkrytyy-konkurs-studencheskikh-proyektov-rossiya-ustremlennaya-v-budushcheye
Ссылка для подачи проектов на конкурс: https://forms.gle/wgitXp6cDQv1nCnBA
Проекты, представленные на конкурс, должны затрагивать одну из следующих тем в аспекте празднования 300-летия Российской академии наук и проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника:
– история, настоящее и будущее страны, региона, города;
– история Российской академии наук, научных достижений, знаменитых российских ученых;
– популяризация профессии и звания педагога и наставника;
– социальные, демографические и гуманитарные вопросы, в том числе в молодежной среде;
– развитие науки, техники и технологии;
– здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни;
– развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности;
– иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.
Победители регионального этапа Конкурса по каждой номинации участвуют в окружном этапе с 15.01.2024 по 09.02.2024 года в Санкт-Петербургском государственном университете.