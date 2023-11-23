Гатчинский школьник – победитель «ЭКО-Артека»

Конкурс направлен на повышение экологической грамотности детей, приобщение юных граждан страны к исследованию окружающей среды. Организатором мероприятия выступил призер проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Никита Сальников.

Заявки на участие подал 361 школьник из 31 региона страны. Первые два этапа конкурса ученики 5-11 классов проходили заочно с апреля по сентябрь. Третий – заключительный – этап состоялся в «Артеке» в рамках 12-й смены «Россия, в которой мы живем».

В финал вышли 50 человек из 25 субъектов РФ. Финалисты представили на конкурс свои исследовательские, социальные, инженерные проекты. При подведении итогов эксперты в области экологии учитывали реальность изучаемой проблемы, пути ее решения, итоговую цель проекта.

В результате первое место на конкурсе занял проект «Экошкола» ученика 81 класса Гатчинского лицея № 3 Евгения Рыкова.

Сам победитель отметил важность подобных мероприятий для увеличения числа экологических активистов и рекомендовал конкурс «ЭКО-Артек» другим ребятам:

- Это хороший, интересный и крупный конкурс. Было интересно взаимодействовать с куратором, большая команда опытных экспертов помогала нам доработать проекты к защите. Считаю, что попробовать себя в проектной деятельности должен каждый, – сказал Евгений.

Второе место на экологическом конкурсе заняла команда ребят из Москвы и Нижегородской области с проектом «Экологическая тропа «Биологическое разнообразие «Артека», третье – авторы проекта «ЭКО-мир» из Чувашии.

После награждения победитель конкурса вместе с другими ребятами посадил в парке «Артека» тую родом из Санкт-Петербурга.