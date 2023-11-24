Названы победители регионального конкурса «Мой добрый бизнес»

В Ленинградской области состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес». Выбраны лучшие социальные проекты, предпринимателей наградили 21 ноября в центре «Мой бизнес» на Слете социальных предпринимателей. Организаторами регионального этапа выступили комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. Это подразделение центра «Мой бизнес», который создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Региональный этап конкурса прошел в сентябре-октябре этого года, на конкурс поступили 53 заявки от социальных предпринимателей Ленобласти. Из них в различных номинациях были отобраны 37 проектов, соответствующих всем условиям.

Победителями регионального этапа конкурса признаны:

В номинации «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» – ООО «Протезная Мастерская» (изготовление протезов);

«Лучший проект в сфере социального обслуживания» – ИП Алексеев Александр Александрович (воспитание и социализация несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации);

«Лучший проект сфере дополнительного образования и воспитания детей» – ООО «Мама Оля», Всеволожская школа-технопарк (обучение инженерным и техническим специальностям);

«Лучший проект в культурно-просветительской сфере» – ИП Милушкина Наталья Михайловна, Центр развития и досуга «Планета знаний» (информационно-консультационные услуги семьям с детьми на семейном обучении);

«Лучший проект в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» – АНО Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» (инклюзивное воспитание людей с инвалидностью и без через занятия спортом);

«Лучший проект в сфере социального туризма» – ИП Каримова Жанна Петровна, «Движение жизнь» (социальное такси для инвалидов и пенсионеров);

«Лучший проект в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества» – ИП Титов Владимир Викторович (механический экзоскелет для реабилитации и активации людей с ограниченными возможностями здоровья);

«Лучший проект в сфере обеспечения занятости, социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» – ООО «Союз», «Я могу» (трудоустройство социально незащищенных граждан);

«Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» – ИП Заичкина Ирина Андреевна, Территория ремёсел «Устье» (развитие и популяризация художественных ремёсел коренных народов Ленинградской области).

Проекты-победители представят Ленинградскую область на межрегиональном этапе конкурса «Мой добрый бизнес» с 10 января по 1 апреля 2024 года. Здесь выберут участников федерального этапа, который состоится с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Справка

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства Минэкономразвития РФ проводит с 2015 года. С этого года принято решение дать конкурсу новое название – «Мой добрый бизнес». Организатор конкурса – Министерство экономического развития РФ; Федеральный оператор конкурса – «Государственный университет управления». Партнёр конкурса – Фонд «Наше будущее».