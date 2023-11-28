Готовимся к экзаменам

В тестировании участвовали 537 учеников, что составило 90% от общего количества будущих выпускников Гатчинского района. Анализ результатов тестирования провела руководитель районного методического объединения учителей русского языка и литературы Анна Геннадьевна Резникова.

- В 2024 году единый государственный экзамен по русскому языку не поменяет своей структуры, но будет немного отличаться по сравнению с ЕГЭ прошлых лет, - отметила Анна Геннадьевна. - Усилены элементы проверки, связанные с формированием лингвистической компетенции обучающихся. В задании № 4 расширен предъявляемый языковой материал (обновлен орфоэпический словарик). В задании № 27 (сочинение) обоснование собственного мнения экзаменуемого теперь требует включения примера-аргумента, опирающегося на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Наибольшее затруднение вызывают задания № 3 (стилистический анализ текста), № 6 (знание лексических норм русского языка), № 16 (пунктуация в сложносочиненном предложении и в простом предложении с однородными членами), №13 (слитное, дефисное и раздельное написание слов).

Педагог обратила внимание, что у ребят еще есть время улучшить свои результаты.

Посмотреть список изменений ЕГЭ по русскому языку можно на сайте ФИПИ - официальном портале Федерального института педагогических измерений. Там представлены демоверсии, спецификации и кодификаторы, которые познакомят со структурой экзамена и новыми критериями.

Полученные результаты тестирования по русскому языку дадут возможность образовательным организациям составить для каждого выпускника индивидуальный план подготовки, который поможет устранить пробелы в знаниях.

Родители, ознакомившись с итогами тестирования, смогут оказать помощь и поддержку своим детям.