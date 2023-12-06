Дума приняла закон об ограничении использования мобильников в школах

Госдума также приняла ряд поправок к закону, среди которых, в частности, поправки о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 годам, а также о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях. В первоначальной редакции использование телефонов в образовательных целях было в списке исключений, как и использование их в экстренных случаях. Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

Напомним, инициативу внесла в ГД группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с главой комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.

РИА Новости https://ria.ru





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