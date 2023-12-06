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Энергетики сообщили, где отключат свет 7 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гат-чинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.12.2023 с  09:00 до 19:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Дылицы,

д. Авколево,

п. Елизаветино.

 

07.12.2023 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Черново,

д. Пеньково,

д. Хиндикалово.

 

 

 