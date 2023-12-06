Энергетики сообщили, где отключат свет 7 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гат-чинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.12.2023 с 09:00 до 19:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
д. Авколево,
п. Елизаветино.
07.12.2023 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.