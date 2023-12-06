Год #КомандаЗнаний: Ленобласть отправляет в Енакиево 1047 книг

Декабрь чаще всего ассоциируется с предпраздничными хлопотами и ожиданием чего-то нового. Однако в сезон первых снегопадов важно сохранить бдительность на дороге, чтобы не стать жертвой или виновником ДТП. Как водители и пешеходы могут обеспечить свою безопасность в зимнюю погоду, а также уберечь от беды детей? Ответы на этот и другие важные вопросы – в беседе с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковником полиции Алиной Лысюк.