Год #КомандаЗнаний: Ленобласть отправляет в Енакиево 1047 книг
Новым регионам — знания и технологии: Ленинградская область пополнит библиотеку Енакиево техническими книгами, которые пригодятся для развития города.
Рубрики: Общество
«Отправляем в подшефный регион книги по архитектуре, строительству, транспорту, горному делу и другим востребованным техническим направлениям. Комтранс и одно из старейших в России высших учебных технических заведений по подготовке инженеров, архитекторов, строителей — СПбГАСУ — собрали и подготовили к передаче в Центральную библиотеку Енакиево 1047 книг. Все книги на русском языке. Специалистам из ДНР пригодятся знания и технологии, столь важные для новых регионов в момент становления в составе России», — рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
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