Ленобласть поддерживает женское предпринимательство

Об этом на дискуссионной площадке «Женщины – глобальная миссия в новой реальности», которая прошла в рамках Ленинградского областного женского форума «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов» рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и развитию предпринимательского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Системная работа по развитию женского бизнеса началась с 2019 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Женщинам-предпринимателям предоставляется широкий спектр мер государственной поддержки в направлениях — финансовая, консультационная, информационная, содействие в популяризации и продвижении продукции и услуг.

В 2023 году традиционно в Ленинградской области реализована федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», cоорганизаторами которой являются Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП, Союз женщин России. Генеральным партнером программы является маркетплейс Wildberries. Партнеры – компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH. Проект дает возможность женщинам в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми бесплатно пройти пятидневный тренинг-интенсив, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. На муниципальном уровне также проводятся мероприятия, направленные на поддержку женского предпринимательства. Одно из самых ярких — форум «Бизнес на шпильках», который организуется в Тихвинском районе с 2018 года.

Кроме того, с апреля 2020 года Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставляет женщинам-предпринимателям микрозаймы по программе «Приоритет» — по льготной ставке 4% годовых. За 2023 год в рамках программы выдано 62 микрозайма женщинам-предпринимателям на общую сумму 110 млн рублей. В 2024 году меры по поддержке будут продолжены.