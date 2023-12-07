Четыре медали по акробатическому рок-н-роллу

Участниками соревнований стали 312 спортсменов, представляющих 28 корпоративных клубов из 26 субъектов Российской Федерации.

Соревнования прошли в шести группах, в парных и групповых дисциплинах. Наши спортсмены завоевали четыре награды.

Егор Огнев и Анастасия Мухамбетова стали обладателями золотых медалей в группе «D класс- микст юноши и девушки» (до 15 лет).

Матвей Миронов и Софья Колчакова заняли 2 место в группе «Е класс-микст юноши и девушки» (до 15 лет).

Еще одно серебро в копилку Гатчины принесли Даниил Семёнов и Александра Миронова в группе «D класс- микст юниоры и юниорки (до 18 лет).

Победителями турнира в категории «Формейшн девочки» стала команда Malina из в составе: Мухамбетова Анастасия, Колчакова Софья, Виноградова Алёна, Лебедева Маргарита, Лукина Марианна, Глазова Анна, Мисюрева Эмилия, Чистохина Елизавета, Харлапанова Варвара и Ивашина Ульяна.

Поздравляем спортсменов и тренера-преподавателя Наталью Касыянык.