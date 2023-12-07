Четыре медали по акробатическому рок-н-роллу
В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер 27 ноября прошли Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Rock-n-roll & Co». Спортсмены Гатчинской спортивной школы №3 выступили в четырех дисциплинах и добились отличного результата.
Участниками соревнований стали 312 спортсменов, представляющих 28 корпоративных клубов из 26 субъектов Российской Федерации.
Соревнования прошли в шести группах, в парных и групповых дисциплинах. Наши спортсмены завоевали четыре награды.
Егор Огнев и Анастасия Мухамбетова стали обладателями золотых медалей в группе «D класс- микст юноши и девушки» (до 15 лет).
Матвей Миронов и Софья Колчакова заняли 2 место в группе «Е класс-микст юноши и девушки» (до 15 лет).
Еще одно серебро в копилку Гатчины принесли Даниил Семёнов и Александра Миронова в группе «D класс- микст юниоры и юниорки (до 18 лет).
Победителями турнира в категории «Формейшн девочки» стала команда Malina из в составе: Мухамбетова Анастасия, Колчакова Софья, Виноградова Алёна, Лебедева Маргарита, Лукина Марианна, Глазова Анна, Мисюрева Эмилия, Чистохина Елизавета, Харлапанова Варвара и Ивашина Ульяна.
Поздравляем спортсменов и тренера-преподавателя Наталью Касыянык.