Ленобласть перевыполнила план по посадкам леса

В комитете по природным ресурсам подвели итоги лесокультурного сезона 2023 года.

«Проведение большого комплекса мероприятий позволило региону на 100% выполнить установленный федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», — прокомментировал председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов.

Искусственное лесовосстановление в Ленинградской области проведено на площади 6 522,5 га, при плане — 6 500 га, естественное — 9 931,2 га при плане — 9 745 га.

Кроме этого, в рамках компенсационного лесоразведения, компаниями, реализующими инвестпроекты, высажено 803,5 га нового леса.

В рейтинге Рослесхоза по эффективности управления лесами Ленинградская область занимает второе место в России. Рейтинг определяется по совокупности показателей по лесовосстановлению, сохранению лесов и ведению лесного хозяйства.