В России дан старт Всероссийскому антикоррупционному диктанту

Федеральный общественный образовательный проект направлен на просвещение граждан в области противодействия коррупции. Все желающие могут проверить свои знания антикоррупционного законодательства в онлайн формате на сайте https://антикорр-диктант.рф/.

Проект реализует отдельные положения Указа Президента РФ «О национальном плане противодействия коррупции».

Диктант проводится совместно с организациями-партнерами государственного и общественного сектора: Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Президентская академия (РАНХиГС при Президенте РФ), Общественная палата Российский Федерации, Ассоциация Юристов России, Содружество выпускников МГЮА.