День Героев в Гатчине

С историей нельзя знакомиться только по книгам. Студентам, школьникам и морским кадетам повезло увидеть и услышать этих людей. В мероприятии приняли участие Герой России, первый заместитель председателя Совета героев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, писатель, лауреат премии РФ, капитан первого ранга Анатолий Зайцев, Герой России, капитан первого ранга, выпускник Гатчинской школы №4 Алексей Русанов, доктор философских наук, профессор, академик - действительный член Академии военно-исторических наук, полковник запаса Вреж Арутюнян и член Союза писателей Ленинградской области, автор-исполнитель Алексей Носов.

Встреча прошла в диалоге с залом. Анатолий Зайцев рассказал о работе ветеранской организации и годах службы.

- У военных моряков - особая задача: защищать наши океанские рубежи, - рассказал Анатолий Григорьевич. - Я прослужил 34 года на подводных лодках, из них более половины - на атомных подводных лодках с баллистическими ракетами. Мы уходили в море на три месяца. Были готовы к нанесению ядерного удара по вероятному противнику, а он у нас был один – Соединенные Штаты Америки. Служил и на Тихом океане, и на Севере. Если бы кто-то попытался угрожать Советскому Союзу, везде наши ракеты могли достать берега противника. Жизнь такая, что в этом мире уважают сильного. Если бы мы были слабыми, с нами бы поступали как со слабыми. А нас боятся – значит, уважают. Идет постоянный соревновательный процесс: кто сильнее, тот и прав. Сегодня сильнее мы. Зарубежная пресса признает, что самая сильная армия – российская. Сегодня ваши отцы и старшие братья выполняют важнейшую задачу в ходе СВО. И вы в школах и вузах, и мы - ветераны в меру своих сил оказываем им поддержку. Так же, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сегодня бойцы СВО делают свое дело честно и добросовестно. Уже 240 человек удостоены звания Героя РФ, из них 82 человека посмертно. Более полутора тысяч человек награждены орденами и медалями.

Отвечая на вопрос, почему люди совершают подвиги, Анатолий Григорьевич с уверенностью сказал: «Потому что любят свою Родину. Чтобы защитить своих детей, братьев и сестер, своих жен и родителей. У нас огромная богатая страна, на которую «раскатали губу» наши недруги. Защищать это нужно свято!»

От темы героизма перешли к вызовам времени и вопросам профессиональной ориентации.

- Вместе с Алексеем Николаевичем Русановым часть своей флотской службы мы посвятили освоению сверх глубоководных атомных подводных лодок, погружались на глубину более 2 тысяч метров, - продолжил рассказ Анатолий Зайцев. - Да, у нашей славной России есть такие мощные корабли, которые не смогли построить наши конкуренты – американцы. Нет ни у кого таких кораблей. И это действительно большой успех корабелов, которые вместе с учеными, конструкторами смогли создать их. В зале присутствуют ребята, которые готовятся стать фрезеровщиками, сварщиками, слесарями, работать на системах с автоматическим управлением. Ваша профессия – самая важная и ценная для развития страны. Корабелы ждут вас, потому что чем дальше, тем больше развивается военно-морской флот, а также военно-космическая авиация, ракетное вооружение. Строятся новые атомные ледоколы, которые будут проводить по Северному морскому пути большие караваны. Через 10-15 лет он, наверное, станет главной транспортной артерией в нашей экономике, что позволит проводить наши грузы во все точки планеты.

Обращаясь к молодежи, Алексей Русанов отметил, что глубоководные исследования морей и океанов – очень важная для нашей страны тема. Ведь чем глубже погружается человек, тем больше возможности для освоения дна мирового океана. Общеизвестно, что на большой глубине легче добывать полезные ископаемые, газ, нефть. И впереди еще много исследований и открытий. Алексей Русанов в числе тех, кто был в начале этого пути.

- Это была интересная насыщенная работа на острие всего нового. Мы могли десятки часов находиться на грунте и выполнять исследовательские и другие работы. Мы находились в начале пути. Сейчас, безусловно, идет развитие этого направления. Уже работали с археологами, со специалистами по добыче новых полезных ископаемых, вели сбор доказательств, что хребты Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на дне океана, являются неотъемлемой частью Евразийской континентальной платформы, то есть продолжением России, - рассказал Алексей Русанов.

В 2009 году Алексей Русанов был переведен на руководящую должность в управление глубоководных исследований, которое занимается созданием новых образцов вооружения и военной техники.

- Работа эта, несмотря на непростые времена для страны, продолжается, - подчеркнул Алексей Русанов. Сам он продолжает трудится на том же поприще, хотя уже на гражданской должности.

Отвечая на вопросы почетных гостей, молодежь проявляла эрудицию. Нашлись в зале знатоки, слышавшие и про Марианскую впадину - самую большую океанскую глубину, в которую только единожды погружались четыре человека.

- Что касается Марианской впадины, то погружение было только «взлет-посадка». А мы нацелены там работать, - заинтриговал молодежь Алексей Русанов. - У нас имеются аппараты для работы на глубине до 6 тысяч метров. Промежуток между Марианской впадиной (11,5 тысяч метров) и 6 тысячами метрами не освоен вообще, а таких территорий в Мировом океане много. В будущем в России такие аппараты будут - даже сомнений в этом нет. Новый металл уже создан. Сейчас идет работа по созданию нового глубоководного аппарата. Носителем аппарата станет большое океанографическое судно, которое уже строится.

Профессор Вреж Арутюнян прочитал лекцию о фронте и тыле Ленинграда в годы блокады, сделав акцент на попытках фальсифицировать историю нашей страны. Он подчеркнул, что сейчас фейки – главное оружие наших противников, и чтобы противостоять им, нужно внимательно изучать историю.

Автор-исполнитель Алексей Носов рассказал о своих поездках в зону СВО, о встречах с удивительными людьми – героями нашего времени и исполнил несколько песен, с которыми выступал перед бойцами.

Татьяна Можаева