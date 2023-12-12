Патриотические инициативы Ленобласти – среди лучших в стране

Кингисеппская школа №5 с проектом «Военно-морской музей» получила Премию «Патриот-2023» в номинации «Лучший проект в сфере образования» подноминации «Музей образовательной организации». Еще один лауреат из Ленинградской области – доброволец из Волхова Андрей Фетисов, он стал победителем специальной номинации «Выбор Первых» подноминации «Собственным примером».

Школьный Военно-морской музей создан в 2000 году двумя морскими офицерами, вышедшими в отставку: командиром атомной подводной лодки Владимиром Богдановым, капитаном I ранга и Андреем Миллером, капитаном II ранга. Фонд музея составляет более 700 экспонатов, среди которых есть корабельный штурвал и якорь XVIII века, модели судов, макеты корабельных орудий, изготовленные в школьной мастерской, морские приборы и снаряжение, телеграфы, глубиномер и многое другое.

Андрей Фетисов принимал участие в СВО в составе Ленинградского добровольческого дивизиона «Невский» с августа 2022-го по март 2023 года. После возвращения с СВО он организовал регулярные отправки гуманитарных грузов в адрес дивизиона, содействует волонтёрам Волховского района в работе по изготовлению изделий для фронта, проводит работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Премия «Патриот» проводится программой Роспатриот Росмолодежи и вручается за существенный вклад граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом, в реализацию проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания.