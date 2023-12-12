Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе
11 декабря в 07:00 на 5 километре автодороги «Спецподъезд со стороны деревни Малая Ивановка» 34-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 300», двигаясь от поселка Тайцы в направлении деревни Телези совершил наезд на двигавшегося по проезжей части 29-летнего пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля «Тойота» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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