Злостный нарушитель ДТП сбил девушку в Гатчинском районе

12 декабря в 07:50 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 27 километре автодороги «Красное Село – Гатчина – Павловск».

На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 80», двигаясь со стороны города Коммунар в сторону Гатчины, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.

В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель в 2023 году 9 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.