В рамках Выставки “Россия” на ВДНХ с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года пройдут Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны в промышленности, науке, культуре, образовании, области устойчивого развития и предпринимательства. Для посещения мероприятия в своем регионе нужно выбрать его в списке на официальном сайте и зарегистрироваться.

Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте будет запущен недельный марафон лекций Общества «Знание» в рамках акции «Достижения России». В роли лекторов выступят представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов. Отдельный блок выступлений будет посвящен целям Международной выставки-форума “Россия”.

С 9 ноября регионы представляют свои уникальные достижения. 23 декабря на ВДНХ пройдут тематические дни Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Завершат серию мероприятий 14 января лекторы из Ярославской и Владимирской областей.

18 декабря в рамках региональных мероприятий акции «Достижения России» перед аудиторией выступит и поделится секретами своего успеха российская радио- и телеведущая Юлия Барановская. Следом, 19 декабря, лекцию проведет заместитель председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия, председатель Ленинградского областного регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Цой. Участники мероприятия узнают о развитии образовательной инфраструктуры и возможностях для молодежи, уникальных спортивных объектах региона, а также о культурном наследии и сохранении традиций народного творчества.

«Образовательная программа Выставки “Россия” расширится, выйдет за пределы ВДНХ и охватит все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции “Достижения России”. Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками», — поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в рамках акции запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.