Путь к материнству

Наступающий год Президент России объявил Годом семьи. Ленинградская область оказалась в числе регионов, где активно поддержали инициативу. Ещё в июле 2023 года губернатор Александр Дрозденко утвердил программу по повышению рождаемости. В ней установлены конкретные цели: на 2023 год – 12 922 новорожденных, на 2024 год – 13 245, на 2025 год – 13 601. Ключевую роль в этом процессе играет репродуктивное здоровье ленинградцев. О том, как должны следить за собой будущие родители, нам рассказали в Перинатальном центре Ленинградской областной клинической больницы.

Здоровье любого человека начинается с профилактики. Именно поэтому каждой женщине важно регулярно проходить осмотр у гинеколога – 1 раз в 6-12 месяцев даже при отсутствии жалоб.

Как рассказала нам акушер-гинеколог Елена Кулибабина, если долго игнорировать визит к врачу, то можно пропустить рак молочной железы, рак шейки матки, рак яичников. Все эти заболевания снижают шансы на здоровое материнство, а также в целом несут серьёзные угрозы жизни женщины.

Одним только осмотром дело не ограничивается. Существует так называемый «чек-лист» - список анализов для женщин репродуктивного возраста.

● Общие анализы мочи и крови, а также биохимический анализ крови (каждые 6-12 месяцев);

● Мазок на цитологию с шейки матки (ежегодно);

● Исследование на вирус папилломы человека (ежегодно);

● Мазок на микрофлору (ежегодно);

● Кольпоскопия (каждые два года);

● Анализы на заболевания, передающиеся преимущественно половым путём (при смене партнёра);

● УЗИ молочных желёз (ежегодно);

● Маммография (проводится каждые 3 года после 35 лет).

– Если вы старше 25 лет, или у вас уже наблюдались симптомы гормонозависимых патологий, крайне желательно включить в этот чек-лист гормональные исследования. Наиболее важные из них – тироксин свободный, тиреотропный гормон, пролактин, – добавил директор Перинатального центра ЛОКБ Николай Коробков.

И женщинам, и мужчинам также важно помнить о факторе возраста. «Часики тикают» - популярная присказка, и в ней есть доля правды, ведь с возрастом вероятность родить здорового ребёнка снижается. По мнению медиков, в «идеальном» варианте первые роды должны пройти до 30 лет.

– Количество яйцеклеток ограничено, и они «расходуются» на протяжении всего репродуктивного периода (с 12 до 50 лет). Наиболее здоровые яйцеклетки «тратятся» первыми. Таким образом, после 30-35 лет возрастают риски рождения детей с различными аномалиями, – рассказал Николай Коробков.

Однако и в зрелом возрасте также возможно забеременеть и родить здорового малыша естественным путем. Просто такая беременность требует более бережного отношения к себе и контроля со стороны врачей. Для сравнения, в начале репродуктивного периода (20-25 лет) молодым парам не требуется особой подготовки

К сожалению, не каждая пара может зачать ребёнка из-за проблем со здоровьем. На выручку приходят методы вспомогательной репродуктивной технологии. Например, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В Ленобласти услугу может получить бесплатно любая женщина за счёт ОМС. Согласно законодательным нормам, минимальный возраст для проведения процедуры ЭКО по ОМС составляет 22 года. Максимальный же возраст женщины ограничен 38 годами.

Подготовку к процедуре проводят в женских консультациях по месту жительства. Если к ЭКО готовится семья, то обследования должны пройти оба партнёра.

– Направление на процедуру получают в случае отсутствия эффекта от консервативного лечения в течение 6–12 месяцев. Если процедуры не помогли, то вам остаётся только выбрать клинику и лечащего врача самостоятельно, в соответствии с правилами, установленными в вашем регионе, – добавил директор Перинатального центра ЛОКБ.

Для проведения ЭКО по ОМС необходимы следующие документы: полис ОМС, справка о подтверждённом диагнозе «бесплодие» и показания к его лечению.

Ну а для тех пар, что уже готовы родить, в Ленинградской области всегда доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Даже когда речь идёт о трудной беременности и возможных патологиях. В том же Перинатальном центре в Гатчине её оказывают по полису ОМС жителям всех районов. Отличительной особенностью акушерского стационара является высококлассная неонатологическая служба, которая позволяет выхаживать недоношенных детей от 500 граммов.

Показатели младенческих потерь в центре – одни из самых низких в стране, что позволяет вести роды высокого риска у беременных с любой патологией.

Комплексная работа системы здравоохранения даёт свои результаты. Так, число малышей, родившихся в Ленобласти с начала 2023 года, увеличилось на 5,3%. Вклад в демографию страны, которым могут гордиться все ленинградцы!

Мария Комарова