Ключевым событием 80-летия освобождения Ленинграда от блокады станет открытие под Гатчиной мемориального комплекса

Ключевым событием всероссийского масштаба станет открытие в Гатчинском районе мемориального комплекса, посвященного памяти мирных жителей Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Ленинградская область выполнила все мероприятия по обеспечению мемориала инженерной инфраструктурой. Вечный огонь испытан, экраны, указатели и въездные стелы смонтированы, павильоны готовы. Сегодня идет пусконаладка звукового и светового оборудования», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

О культурных событиях, которые ждут ленинградцев и гостей региона, на заседании регионального правительства рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Выставки, конференции, конкурсы и лекции, открытые уроки и спортивные состязания пройдут в образовательных учреждениях, музеях и библиотеках области в течение всего 2024 года. Региональные активисты и волонтеры примут участие в акциях «Свеча памяти» и «Блокадный хлеб». 18 января во Дворце культуры Ленинградской области региональный Симфонический оркестр даст торжественный концерт, приуроченный к юбилейной дате, а также в честь 81-летия прорыва блокады Ленинграда.

20 января во Всеволожском районе состоятся областные соревнования по хоккею «Прорыв блокады», 28 января совместно с Петербургом пройдет традиционный зимний марафон «Дорога жизни», а в мае команды правительства Ленинградской области и Санкт-Петербурга примут участие в футбольном матче, посвященном футбольному поединку, состоявшемся на стадионе «Динамо» 31 мая 1942 года.

Основные праздничные мероприятия состоятся 27 января. Жители примут участие в акциях памяти и возложении венков к мемориальным комплексам и местам захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, расположенным в Ленинградской области. В это же время в Гатчине планируется представление с использованием 3D-технологий.

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Ленинградской области осуществляется проектирование павильона входной зоны музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и благоустройство участка мемориала «Разорванное кольцо».