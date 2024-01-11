На неведомых дорожках…

Каждая экотропа оборудована таким образом, чтобы турист мог почувствовать себя комфортно даже в самом глухом лесу. В свою очередь, культурный загородный отдых снижает негативное воздействие людей на окружающий мир, которое присуще обычным пикникам и диким вылазкам на природу.

Вопреки устоявшемуся стереотипу, большинство экотроп доступны для туристов не только в тёплое время года. Например, совсем недавно, в начале декабря открылся новый маршрут «Шесть озёр» на территории Выборгского района. Красоты таёжного леса и покрытые льдом водоемы хорошо смотрятся даже в снежную погоду.

Всего же за 2023 год в Ленобласти было построено 7 природных маршрутов. И на этом региональные власти останавливаться не планируют.

– Сейчас мы начали разрабатывать водные маршруты, так как видим, что растет популярность прогулок на байдарках, – поделился с нами зампред правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Мы же решили рассказать читателям «Ленинградской панораме» о 7 необычных экотропах в разных уголках Ленобласти, построенных за последние годы.

Раковые озёра

Тропа расположена в государственном природном заказнике, который называется так же - «Раковые озёра». Три озера – Большое Раковое, Малое Раковое и Охотничье – являются неглубокими и хорошо прогреваемыми, в их водах много органических веществ, а по периметру – большое количество тростника и других растений. Скорость образования болот здесь намного больше, чем в естественных экосистемах. Это создает отличную кормовую базу для различных водоплавающих и околоводных птиц, многие из которых занесены в Красные книги России и Ленинградской области. Для удобства маршрут «Раковые озёра» оборудован протяженными настилами, также есть смотровые вышки. Протяженность тропы составляет чуть более 8 километров.

Долина реки Выбья и Лужской губы

Экомаршрут длиной чуть более 4 километров проложен между рекой Выбья и Лужской губой Финского залива в заказнике «Кургальский». Самое интересное здесь — большое разнообразие природных ландшафтов на относительно небольшом участке. Сначала путешественники идут мимо сосен и вереска, потом попадают в таежный еловый лес, затем любуются приречными и приморскими ландшафтами и, наконец, выходят по песчаным дюнам на берег залива.

Почти треть тропы оборудована настилами и мостиками, есть смотровая вышка, платформа для отдыха у воды и павильон для усиления звука «Рупор», обращенный широкой частью к заливу. Если встать здесь и прислушаться, то плеск волн, шелест деревьев и другие естественные звуки будут звучать громче.

Каменистая тропа

Этот экомаршрут расположен в заказнике «Кивипарк», название которого происходит от финского слова kivi («камень»). Граниты в этих местах слагают причудливые гряды, утесы и россыпи. Огромные валуны, которые выдерживают балтийские штормы, здесь называют «бараньи лбы». А камни помельче волны перемалывают как кофейные зерна.

На этой тропе можно познакомиться с прибрежной зоной Выборгского залива: увидеть «сельги» (грядообразные формы ледникового рельефа), граниты крошащиеся камни «рапакиви» и особые растительные сообщества. На утёсе расположена смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на залив. Длина маршрута составляет почти 12 километров.

Мыс Киперорт

Общая протяженность маршрута «Мыс Киперорт» составляет 19 километров. Тропа проложена по двум берегам Киперорта – самого крупного полуострова в Выборгском заливе. Маршрут проходит по западному каменистому берегу полуострова и восточному - песчаному. Здесь можно увидеть различные типы лесов, а также остатки фортификационных сооружений времён Второй мировой войны. О местных флоре и фауне можно узнать с помощью эколого-просветительских щитов, снабженных картами. Для удобства посетителей обустроены парковочное пространство, туалеты и столбы дополнительной разметки.

Лиственничная роща

Заказник «Линдуловская роща» активно посещается в любое время года. А ещё славится старейшими в России и Европе культурами лиственницы архангельской и лиственницы сибирской. Первые посадки здесь были осуществлены еще по указу Петра I. Рощу создавали для нужд отечественного кораблестроения, а уже в 1856 году эта территория стала заповедной. Кроме лиственниц на тропе протяжённостью в 5.5 км можно увидеть кедры, тую гигантскую и другие виды деревьев, а бурная река Рощинка дополняет прекрасный пейзаж.

Курголовская

Открытая в сентябре 2023 года тропа длиной 2,5 километра находится в природном парке «Токсовский» и проходит вдоль берега Курголовского озера. Это не только эко-, но и этнотропа: информационные щиты и другие объекты на ней позволяют ближе познакомиться с историей и культурой народов, населяющих территорию Ленинградской области: карелов, водей, ижор, вепсов, финнов. «Изюминкой» маршрута стало то, что все сооружения на нем, от входной группы до качелей и лавочек, сделаны из переработанного пластика.

Долина реки Рагуша

Карстовая река Рагуша – одно из удивительных всей Ленинградской области. В нижнем течении вода неожиданно уходит в небольшие провалы в почве, а дальше на протяжении двух километров идёт под землёй. Ниже по течению посреди каньона река вновь выходит на поверхность через мощные карстовые источники – «воклюзы».

Ещё более живописным это место делают многочисленные вертикальные водопады на отвесных берегах каньона. Для удобства посетителей оборудованы три смотровые площадки, с которых открывается живописный вид в любое время года. Из-за сложностей рельефа почти весь экомаршрут «Долина реки Рагуша» проложен по деревянным настилам. Для удобства посетителей оборудованы три смотровые площадки, с которых открывается отменный вид в любое время года.





Фото Николая Степаненко