Рождественский спектакль в Воскресной школе Павловского собора Гатчины
Учащиеся Воскресной школы Павловского собора города Гатчины вместе с родителями и духовными наставниками отметили Рождество.
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Праздничное действо открыл настоятель Павловского собора, протоиерей Владимир Феер. Батюшка тепло поздравил детвору и взрослых с праздником Рождества Христова, со Святками, пожелал всем Божией помощи в делах, крепкого здоровья, благополучия, успешной учебы и работы.
Воспитанники школы представили зрителям наполненную духовным смыслом театральную постановку по мотивам сказки «Морозко», а потом встретили Деда Мороза. Вместе с ним дети радостно водили хоровод и пели песни.
Татьяна Можаева
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