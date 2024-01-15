Рождественский спектакль в Воскресной школе Павловского собора Гатчины

Праздничное действо открыл настоятель Павловского собора, протоиерей Владимир Феер. Батюшка тепло поздравил детвору и взрослых с праздником Рождества Христова, со Святками, пожелал всем Божией помощи в делах, крепкого здоровья, благополучия, успешной учебы и работы.

Воспитанники школы представили зрителям наполненную духовным смыслом театральную постановку по мотивам сказки «Морозко», а потом встретили Деда Мороза. Вместе с ним дети радостно водили хоровод и пели песни.

Татьяна Можаева