Штаб общественной поддержки в Ленинградской области открыт

Руководитель Штаба общественной поддержки Ленинградской области, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела для гостей экскурсию по Штабу и рассказала о его функционале и задачах.

«Перед штабом стоят очень большие задачи: на долгие годы он должен стать институтом гражданского взаимодействия, точкой притяжения, которая позволит жителям Ленинградской области заявить о себе – о своих проектах, инициативах и получить поддержку», – отметила Людмила Николаевна.

На церемонии официального открытия с приветственным словом выступил губернатор Ленинградской области, региональный секретарь партии «Единая Россия» Александр Дрозденко:

«Штаб общественной поддержки работает под лозунгом: «Гордость. Уверенность. Вера в будущее». Это не просто слоган. Произнося слово «гордость», мы говорим о том, чего достигла Россия за последние десятилетия. Это страна, которой мы гордимся. И мы уверены в том, что нас не победить, несмотря ни на какие западные санкции и происки наших противников. А вера в будущее – это непоколебимая вера в то, что нам все по плечу, и что наша страна стала ведущей – великой – мировой державой, где счастье – жить, работать и творить», – подчеркнул губернатор, поздравляя всех с открытием Штаба.

Участников мероприятия приветствовали председатель Штаба общественной поддержки Ленинградской области, спикер областного парламента Сергей Бебенин, председатель Общественной палаты Ленобласти, доверенное лицо президента РФ В.В. Путина Александр Габитов и сенатор Совета Федерации РФ Сергей Перминов.

«Второй год партия работает над реализацией этого проекта, и практически в каждом субъекте Российской Федерации есть свой штаб общественной поддержки. Мы создаем места «политической гравитации» и приглашаем туда абсолютно всех. Здесь найдут себя представители подрастающего поколения и более старшего возраста, чтобы обсуждать любые темы. Здесь будет та самая «точка кипения», которая поможет нам с вами не просто верить в будущее, но создавать это будущее своими руками», – сказал Сергей Перминов.

После торжественной части почетные гости приняли участие в работе площадок Штаба, где в день открытия начали свою деятельность некоммерческие организации Гатчинского района.

На площадке «Гордость» открылась фотовыставка «Жена героя»: галерея портретов жен участников специальной военной операции, созданная при участии женсовета Гатчинского района. Здесь же состоялась встреча с ветераном СВО, организованная фондом «Защитники Отечества». Мастер-класс по плетению маскировочных сетей для нужд СВО на площадке «Гордость» под руководством совета ветеранов развернули гатчинские умельцы.

На площадке «Уверенность» представители АНО «Наследие» провели творческий мастер-класс по нейрографике – для детей и взрослых, на котором присутствовали и семьи участников спецоперации. Здесь же под руководством уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Татьяны Толстовой прошла панельная дискуссия по мерам поддержки семей, в которой приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленобласти, представители системы здравоохранения и общественных организаций.

Дискуссионная площадка «Вера в будущее» в этот день стала – благодаря сотрудникам фонда «Защитники Отечества» – кибер-площадкой технологий будущего. Также здесь состоялся разговор сенатора Совета Федерации РФ Сергея Перминова с молодежью, в ходе которого между Сергеем Николаевичем и представителями молодого поколения завязалась интересная беседа, получившая название «Диалог на равных».

Завершилось открытие Штаба общественной поддержки дискуссией между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, председателем областного комитета по молодежной политике Мариной Григорьевой и представителями молодежного актива региона.