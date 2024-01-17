«Новогодний волан» гатчинских бадминтонистов
В подмосковном городе Раменское завершился Всероссийский юношеский турнир «Новогодний волан» серии Гран-При рангом 3 звезды, участниками которого стали представители столицы Ленинградской области – города Гатчины.
На кортах спортивного комплекса «Борисоглебский» в 4-х возрастных группах - до 13, 15, 17 и 19 лет за победу боролись 306 спортсменов из 17 регионов и 29 поселений России. На таком представительном турнире спортсмены из города Гатчины смогли завоевать 5 медалей в 4- категориях.
В возрастной группе до 13 лет:
- Александр Никуленко выиграл серебряную медаль с Екатериной Беловой из Нижнего Новгорода в смешанной категории и бронзовую медаль среди пар мальчиков вместе с Артемом Павловым из Ярославля.
- Мария Викулова выиграла бронзовую медаль среди пар девочек с Ярославой Барышевой из Санкт-Петербурга.
В возрастной группе до 19 лет:
- Всеволод Черкасов и Георгий Сивцев выиграли серебряные медали, уступив в финальной игре из 3-х партий в драматичной борьбе Семену Малому (СПб) и Васюкову Ивану (Москва).
В.П. Русских,
президент Федерации бадминтона Ленинградской области