«Новогодний волан» гатчинских бадминтонистов

На кортах спортивного комплекса «Борисоглебский» в 4-х возрастных группах - до 13, 15, 17 и 19 лет за победу боролись 306 спортсменов из 17 регионов и 29 поселений России. На таком представительном турнире спортсмены из города Гатчины смогли завоевать 5 медалей в 4- категориях.

В возрастной группе до 13 лет:

- Александр Никуленко выиграл серебряную медаль с Екатериной Беловой из Нижнего Новгорода в смешанной категории и бронзовую медаль среди пар мальчиков вместе с Артемом Павловым из Ярославля.

- Мария Викулова выиграла бронзовую медаль среди пар девочек с Ярославой Барышевой из Санкт-Петербурга.

В возрастной группе до 19 лет:

- Всеволод Черкасов и Георгий Сивцев выиграли серебряные медали, уступив в финальной игре из 3-х партий в драматичной борьбе Семену Малому (СПб) и Васюкову Ивану (Москва).

В.П. Русских,

президент Федерации бадминтона Ленинградской области