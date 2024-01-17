В Гатчине выбирают «Воспитателя года»

Наступивший 2024 год, согласно восточному календарю, год Зеленого деревянного дракона, он бывает только один раз в 60 лет. Заглянем в 1964 год, чтобы понять, на какие события был щедр этот год. И, возможно, поймем, что нам ждать в году наступившем.