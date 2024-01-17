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В Гатчине выбирают «Воспитателя года»

Сегодня в Гатчине на базе детского сада №1 проходит очный этап муниципального конкурса «Воспитатель года».

Рубрики:  Образование

Воспитатели проводят мастер-классы и отвечают на вопросы жюри.

В конкурсе принимают участие:

– воспитатель детского сада №12 Евгения Александровна Козырева,

- воспитатель Минской начальной школы-детского сада Ксения Николаевна Стахиряк;

- воспитатель детского сада №24 Маргарита Николаевна Жиляева,

- инструктор по физической культуре детского сада №24 Анна Николаевна Смирнова;

- воспитатель детского сада №10 Евгения Михайловна Князева. 

Темы мастер-классов выбраны разные: «Создание игр с применением различных приемов мнемотехники», «Познай свой край», «Игры и упражнения для развития эмоционального интеллекта», «Применение метода круговой тренировки», «Рисование песком и песочные игры в практике работы воспитателя детского сада».

 Татьяна Можаева