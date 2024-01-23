Памяти народного мэра

С каждым годом растет число участников турнира, посвященного памяти Почетного гражданина города Гатчины и Ленинградской области Станислава Семеновича Богданова, который более 20 лет руководил нашим городом. Играют ветераны, подключаются молодежные команды.

Бессменный ведущий церемонии открытия Александр Астахов специально для новичков рассказал яркую биографию Станислава Семеновича – как деревенский парень стал мэром Гатчины, как постоянно учился, развивался, осваивал новые компетенции, как любил город, людей, и они ему отвечали тем же.

- Это ежегодное мероприятие является не только ареной спортивных состязаний, но и служит площадкой для встречи старых друзей и возможностью проявить почтение и уважение к памяти Станислава Семеновича, который справедливо считается «народным мэром Гатчины». Такие соревнования становятся ценной традицией, которая способствует привлечению людей всех возрастов к спорту и здоровому образу жизни. Из года в год количество желающих участвовать в турнире только растет. И это радует. Чтобы уложиться в формат однодневного мероприятия, пришлось даже ограничить количество команд, - пояснил Александр Астахов.

В этом году за победу в турнире боролись 29 команд, представлявших муниципальные образования Гатчинского района, образовательные и спортивные учреждения, предприятия и клубы. Играли по «олимпийской системе» на вылет, партии были до 15 очков.

В центре внимания, как всегда, команда «Семеныч», которую создавал, в которой играл Станислав Семенович Богданов, и теперь продолжают играть его коллеги и друзья. В этом году команда «Семеныч» отметила 40-летие!

- Нам повезло, что в 1990-е годы город возглавил именно Станислав Семенович. Он любил Гатчину и подавал пример, как нужно со всей душой делать все для процветания своего родного города. А наша задача – достойно продолжать это бравое дело, - приветствуя почетных гостей и участников соревнования, отметил глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко.

По традиции перечислили самые значимые заслуги Станислава Семеновича, вспомнили его многочисленные увлечения, поделились личными воспоминаниями. Все, кто знал Богданова, со слезами на глазах смотрели фильм, посвященный его памяти.

- Гатчина – это город сильных людей и сильных идей. И сегодня мы вспоминаем одного из лучших его представителей, в честь которого турнир в очередной раз объединил людей разных поколений. Огромные слова благодарности всем организаторам сегодняшнего события, а также участникам, гостям и болельщикам. Светлая память Станиславу Семеновичу Богданову, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В конце выступления руководители поздравили с 75-летием бывшего первого заместителя главы города Гатчины Владимира Вихрова.

Победителем турнира стала команда «Ижора», на втором месте – команда «Ижора-2», на третьем - Гатчинская спортивная школа №3, на четвертом - команда «Белогорка».

Татьяна Можаева