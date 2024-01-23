В Гатчинском районе отремонтируют местные дороги
В ближайшие три года Ленинградская область обновит 210 муниципальных улиц, шоссе и проездов. Из дорожного фонда Ленобласти на эти цели направляется свыше двух с половиной миллиардов рублей.
Соответствующее постановление по распределению субсидий поселениям подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Одновременно с ежегодным обновлением региональных трасс мы уже больше десяти лет системно поддерживаем развитие муниципальной улично-дорожной сети», — отметил глава региона.
В общей сложности областные средства предусмотрены для 89 поселений из 17 муниципальных районов. Больше всего ремонтов пройдет в Гатчинском (28 адресов), Волховском (26 адресов) и Кировском (24 адреса) районах.
Программа «дорожной помощи» муниципальным образованиям в Ленобласти работает с 2012 года, за это время было обновлено порядка двух тысяч километров местных улиц.
Распределение средств носит заявительный характер: местные власти определяют объекты для ремонта, после чего направляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области. Часть субсидий распределяется на конкурсной основе, качество заявок оценивает специальная комиссия.