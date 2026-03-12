Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах

Кто может пожаловаться

— должник

— родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника

— представитель должника по доверенности

— человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника

Что считается нарушением

— разглашение сведений о долге третьим лицам

— угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления

— звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные

— частые звонки и сообщения

— другое

Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.