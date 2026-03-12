Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы.
Кто может пожаловаться
— должник
— родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника
— представитель должника по доверенности
— человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника
Что считается нарушением
— разглашение сведений о долге третьим лицам
— угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления
— звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные
— частые звонки и сообщения
— другое
Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.
