Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах

Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы.

Рубрики:  Общество

Кто может пожаловаться

— должник

— родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника

— представитель должника по доверенности

— человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника

Что считается нарушением

— разглашение сведений о долге третьим лицам

— угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления

— звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные

— частые звонки и сообщения

— другое

Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней. 