Увеличение товарооборота – ключевая задача в сотрудничестве Ленобласти и Таджикистана

«Договорились с коллегами активизировать работу по всем направлениям. В ближайших перспективах — подписание плана мероприятий по реализации нашего соглашения, сотрудничество торгово-промышленных палат, развитие бизнес-миссий и экспортных контактов, особенно в сфере АПК и строительства. Важным направлением остается культурно-гуманитарное сотрудничество и поддержка русского языка», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

В июне 2025 года регион и республика подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Осенью прошлого года предприятия Ленобласти посетили Душанбе и Бохтаре с бизнес-миссией. Меморандум о сотрудничестве также подписан между ЛГУ имени Пушкина и Кулябским университетом им. А. Рудаки. Регион передал таджикистанской стороне тетради «Прадедушкины медали» для поддержки русского языка.