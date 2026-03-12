Ленинградцев приглашают пройти опрос о потребности в подключении к домашнему интернету

Опрос среди жителей деревень и сёл, где государство уже создало базовую инфраструктуру связи (по программе «Устранение цифрового неравенства»), но домашний интернет пока недоступен, проводит Минцифры. Это нужно, чтобы оценить реальный спрос и подготовить решения для подключения отдельных домохозяйств.

В опрос включены населенные пункты, где проживают меньше тысячи человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.

Кто может принять участие

Все граждане России с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Населённый пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Как проголосовать

Зайдите на Платформу обратной связи и авторизуйтесь через Госуслуги Выберите регион и населённый пункт, за который хотите проголосовать: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/568138/ Напишите точный адрес своего домохозяйства Укажите, готовы ли вы заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет Отправьте свой голос

Как будут учитываться голоса

Чем больше жителей проголосует за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно в нём появится возможность подключения к домашнему интернету.

Если в дальнейшем в населённом пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях. Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает — это исключительно способ заявить о потребности.