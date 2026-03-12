Поиск на сайте
Звёзды Северной столицы

В первый день весны Екатерина Белая и Сергей Уваров – танцевальная пара из студии бального танца «Партита» Гатчинского городского Дома культуры – успешно выступили на конкурсе по спортивным бальным танцам «Звезды Северной столицы».

Рубрики:  Культура

Екатерина Белая и Сергей Уваров заняли 1 место в возрастной категории «Сеньоры-1 до А класса, ST». Тренирует пару руководитель студии «Партита» Александр Муругов.

 