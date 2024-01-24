Новое здание — для Центра СПИД

«До 2024 года центр располагался в помещении, площадь которого составляла 549 кв.м. Этого было недостаточно. Биоматериал пациентов нужно было доставлять в лабораторию центра на базе Гатчинской клинической межрайонной больницы, потому что в небольшом здании невозможно развернуть ПЦР и ИФА-лабораторию. Новые помещения отвечают современным требованиям, их площадь — в два раза больше. Центр получил все медицинские лицензии и готов принимать пациентов», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» ранее находился в помещениях, арендованных у «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера». Здание, где размещался центр, 1900 года постройки, требовало капитального ремонта.

Площадь новых помещений составляет 1200 кв.м, в них возможно разместить все подразделения центра, в том числе лабораторию со всеми необходимыми подразделениями: клиника, биохимия, ИФА, проточная цитометрия и ПЦР. Кроме того, в штат центра введены кабинеты врача-терапевта и УЗИ-диагностики.