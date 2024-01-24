Вырицкая фабрика «Узор» - к юбилею снятия блокады Ленинграда
В честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда специалисты АО «Узор» из поселка Вырица Гатчинского района создали панораму, посвященную этой дате.
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На ткацких станках были сотканы три полотнища. Одно из них разместили в центре посёлка Вырица на территории «Народного музея», одно передали Вырицкой школе и еще одно - Совету ветеранов посёлка Вырица.
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