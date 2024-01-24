Впереди – выборы Президента

Нас – больше миллиона

Для качественной организации избирательного процесса важно посчитать число потенциальных избирателей – как во всей Ленобласти, так и в каждом муниципальном районе. За последние годы этот показатель неукоснительно рос. По состоянию на 1 января 2024 года в 47-м регионе проживает 1 миллион 421 тысяч 905 избирателей – граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. За год эта цифра выросла на 12 192, или на 0,86%, а за четыре года – на 59 тысяч 241, или на 4,34%.

Наибольшее число избирателей зарегистрировано во Всеволожском районе – 342 844, в Гатчинском районе – 165 955, в Выборгском районе – 140 590.

При этом самый активный рост числа избирателей в 2023 году произошел в Ломоносовском и Всеволожском районах (на 3,58% и 3,19% соответственно), также выросла их численность возросла в Волосовском, Выборгском, Гатчинском и Тосненском районах.

Узнать больше о выборах

Важной задачей Леноблизбиркома в эти дни является разъяснительная работа. Необходимо донести до ленинградцев информацию об их правах и тонкостях избирательного процесса. В этом сотрудникам избирательной комиссии помогают партнёры из «Почты России».

Информация о выборах Президента России доступна в каждом почтовом отделении 47 региона. Соглашение о взаимодействии между двумя организациями было подписано в середине января 2024 года. Свои подписи на документе поставили глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский и директор Управления Александр Вакуленко.

– Почтовые отделения одни из самых близких к нашим избирателям социальные учреждения, которые ежедневно посещает огромное количество граждан, услуги почты крайне востребованы гражданами. Поэтому помощь в информировании избирателей, которое Почта России окажет избирательным комиссиям, является очень важной для нас, – заявил Михаил Лебединский.

В соответствии с Соглашением Леноблизбирком направляет информационно-разъяснительные материалы, посвященные выборам Президента России, а Почта России размещает предоставленные материалы на объектах почтовой связи. В Ленобласти их более 400 – так что информация попадёт во все уголки 47-го региона.

Мобильные избиратели

На выборах Президента Российской Федерации, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, избиратели Ленинградской области при необходимости cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке на территории 47-го региона или страны. Эта новация хорошо показала себя в прошлые годы и существенно расширила возможности избирателей.

Как пояснили в Леноблизбиркоме, для голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации, гражданам необходимо подать специальное заявление любым удобным способом: через портал «Госуслуги», в любом многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии. Приём заявлений начнется 29 января и продлится до 11 марта.

Заявление может быть подано только один раз. При этом избиратель может аннулировать поданное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. После чего есть возможность подать новое заявление в соответствующие сроки.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования. Это можно сделать с помощью специального цифрового сервиса на сайте ЦИК России – он доступен по куар-коду ниже.

Куар-код: http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/





Илья Бунин, фото ЦИК РФ