Футболистам блокадного Ленинграда посвящается

Перед началом игры участники возложили цветы к памятнику «Футболистам блокадного Ленинграда», установленному на стадионе «Динамо» 31 мая 2012 года.

Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу сборной правительства города.

Напомним, что первый футбольный матч в блокадном Ленинграде состоялся 31 мая 1942 года. В нем принимали участие команды «Динамо» (Ленинград) и Ленинградского металлического завода – предшественница будущего «Зенита». Команда «Динамо» победила со счетом – 6:0.

В матче принимало участие ровно по 11 участников в каждой команде, без запасных, а игра проходила в 2 тайма по 30 минут, и игроки, чтобы экономить силы и продержаться до конца, вынуждены были перестроить тактику и технику, практически не бегали по полю, а играли в пас короткими передачами.

Участниками блокадного матча стали такие известные мастера футбола, как Валентин Федоров, Аркадий Алов и другие. В 2002 году из жизни ушел последний участник блокадного матча Евгений Аркадьевич Улитин.

Репортаж об игре транслировался непосредственно на передовую на русском и немецком языках. Немцы были шокированы тем, что жители осажденного города способны провести такой матч, а советским бойцам это прибавило силы.





По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области