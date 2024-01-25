Реабилитация вместо инвалидности

19 января в стационаре сестринского ухода «Родные люди» многопрофильного медицинского центра «СтомаМедСервис» состоялась научно-практическая конференция по актуальным проблемам восстановительного периода у пациентов после перенесенной острой недостаточности мозгового кровообращения – инсульта и после протезирования крупных суставов.

На форум собрались руководители медучреждений Гатчинского района и Ленинградской области, в том числе частных медицинских центров, врачи-реабилитологи, неврологи, ортопеды, физиотерапевты и другие. С приветственным словом выступил главный врач центра «СтомаМедСервис» Азамат Рабидинов и депутат Законодательного собрания Ленинградской области, заместитель председателя парламентской комиссии по здравоохранению Людмила Тептина. Она отметила особую актуальность поднятой темы и значительный прогресс в развитии восстановительной медицины:

- Это крайне важно не только для самих пациентов, но и для родственников, у которых обычно встает вопрос, куда поместить близкого на долечивание после острой фазы. Также это важно и для врачей, специалистов, которым нужно направить пациента на реабилитацию. Замечательно, что именно в столице Ленинградской области открылось такое отделение, и, я думаю, подобные конференции будут иметь системный характер – на пользу пациентам и медицинскому сообществу, – заключила Людмила Тептина.

Участников конференции приветствовали также главный врач Волосовской больницы Павел Панков и и.о. главврача Гатчинской межрайонной клинической больницы Ростислав Павлов.

- Мы будем перенимать опыт коллег, чтобы внедрять новые технологии на базе нашей больницы, – сказал Ростислав Владимирович. – Радует, что заведующие отделениями Гатчинской КМБ представлены на конференции как докладчики. Это в очередной раз доказывает, что медицина в Гатчине есть, и в дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи и внедрить высокотехнологичные методы помощи пациентам.

На конференции обсуждалась реабилитация пациентов после перенесенного инсульта, в травматологии и ортопедии – после операций на опорно-двигательном аппарате, при переломах и эндопротезировании. Прежде всего, речь идет об операциях, после которых пациенты маломобильны.

- Мы с 2014 года являемся поставщиками государственных услуг, исполнителями государственного заказа Комитета социальной защиты, используя в своей работе и в индивидуальных программах Комитета соцзащиты методы восстановительного лечения, – сказал Азамат Рабидинов. – Это натолкнуло нас на мысль открыть отделение восстановительного лечения, для проведения медицинской реабилитации. Наша организация уже более десяти лет занимается уходом и восстановлением утраченных функций у пациентов социального плана. А в этом году мы развернули отделение восстановительного лечения именно тяжелых пациентов второго и третьего этапа реабилитации. Мы глубоко убеждены, что второй этап реабилитации – это обязательно глубокий комплексный подход: общий уход и комплекс мер, направленных на восстановление утраченных функций.

Как пояснил Азамат Аликович, это пациенты после тяжелого заболевания, которые не могут амбулаторно посещать массаж, лечебную физкультуру, активно заниматься восстановлением, поскольку имеют тяжелые осложнения. Проще говоря, это маломобильные – или неходячие – пациенты.

- Это как раз те пациенты, которые остаются особенно ущемленными. К сожалению, организаций, занимающихся таким восстановительным лечением стационарных пациентов, в Ленинградской области очень мало. Есть государственные центры в Тихвине, в Тосно, но попасть туда довольно сложно, так как идет отбор, начиная с того, что пациенты должны иметь реабилитационный потенциал, – заметил Азамат Рабидинов. – «СтомаМедСервис», основываясь на принципах восстановительной медицины и реабилитации в соответствии с приказом Минздрава, организовала мультидисциплинарную бригаду, в состав которой входит врач-реабилитолог, невролог, инструкторы ЛФК, массажисты, физиотерапевт, логопед, психолог, соцработник. При поступлении пациенту назначается индивидуальная комплексная реабилитационная программа, и он, находясь в стационаре, получая полный круглосуточный пансион – пятиразовое питание, смену белья и т.д., получает и круглосуточное медицинское наблюдение и весь комплекс услуг, что позволяет ему начать восстанавливать утраченные функции. Минимальный курс лечения – три недели.

Азамат Аликович рассказал, что отделение рассчитано не только на пациентов преклонного возраста:

- У нас проходят реабилитацию и молодые люди. Например, был 45-летний пациент после ДТП, который питался через зонд, и нам удалось перевести его на самостоятельное питание. На следующую неделю записан на госпитализацию пациент 29 лет, перенесший операцию после черепно-мозговой травмы: у него атаксия (нарушение координации), он не может ходить.

Отделение востребовано. Сейчас здесь развернуто 15 коек, но мы планируем расширить его до 30. За эти полгода мы поняли, что движемся в правильном направлении. К нам поступает наиболее сложная категория пациентов, которые парализованы, имеют одно- и двухсторонние парезы и параличи, а также несколько фоновых хронических заболеваний. Плюс пациенты с эндопротезированием суставов – это, в основном, возрастная группа, с переломом шейки бедра, пожилой и старческий возраст.

Отделение работает с 1 июля 2023 года, и за это время мы накопили опыт, которым хотели бы поделиться с коллегами в Гатчинском районе и Ленинградской области. Поэтому мы пригласили главных врачей ближайших районных больниц, коллег из Гатчинской КМБ, а также представителей частных медицинских центров, чтобы обсудить насущные вопросы, выслушать предложения и замечания.

В конференции принял участие главный внештатный реабилитолог Северо-Западного федерального округа ФМБА России, кандидат медицинских наук Сергей Иванов. В своем приветственном слове он высоко оценил работу центра «СтомаМедСервис»:

- Впервые я познакомился с клиникой в позапрошлом году, когда она стала неким драйвером очень важного процесса в регионе. В России появился новый метод денситометрии, и мне было очень приятно, что в Гатчине открылся не просто диагностический кабинет, а центр по диагностике, профилактике и лечению остеопороза. Вдвойне приятно, что ваша клиника настолько инновационная и прогрессивная, что сейчас, на фоне развития реабилитации и важности этого процесса, здесь формируется реабилитационный кластер. И тот факт, что клиника развивается в том же направлении, что и самые передовые медицинские центры нашей страны, говорит о многом. В частности, о том, что здесь, на базе медцентра «СтомаМедСервис» мы имеем передовую клинику с очень большими перспективами.

Сергей Иванов рассказал интересный факт о реабилитации. Термин у всех на слуху, но редко кто задумывается о происхождении восстановительной медицины, корни которой надо искать в …Альпах:

- В свое время в 60-х годах прошлого века на горнолыжных курортах Австрии и Германии среди молодых людей было очень много травм. Это были обеспеченные молодые люди, которые катались на горных лыжах, получали спинальные травмы и потом становились невостребованными, потому что не был организован процесс их реабилитации и интеграции в общество после полученной травмы. Из этой весьма узкой области были сформированы основные принципы реабилитации, которые в дальнейшем распространились на все направления медицины. И сейчас это стройная система подходов, которая позволяет любого пациента, с любыми нарушениями адаптировать к социальным функциям в той или иной степени.

Сергей Иванов выступил с докладом о современных аспектах медицинской реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов. Также на конференции обсуждался острый период восстановления пациентов после инсультов, особенности ведения пациентов пожилого возраста в послеоперационный период, трудности восстановительного периода у коморбидных пациентов – с несколькими хроническими заболеваниями и другие аспекты.

Завершилась научно-практическая конференция дискуссией по ключевым вопросам и подведением итогов, в числе которых можно назвать определение точек сотрудничества с бюджетными и коммерческими организациями.

Екатерина Дзюба