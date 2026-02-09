Плюсы и минусы кредиток
Кредитка удобный инструмент, который может выручить в ситуации, когда срочно нужны деньги. Однако при неграмотном использовании может привести к большим проблемам. Как правильно использовать этот финансовый продукт в интервью Рамблер.Финансы рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Основные преимущества «кредитки»
- достаточно просто оформить. Получение зарплаты и иных регулярных поступлений повышает шансы на одобрение кредитной карты;
- начать использование карты можно значительно позже ее оформления (не пользуешься, не платишь), использовать только часть средств в границах лимита;
- есть беспроцентный период (грейс-период);
- траты по кредитке включены в программы лояльности банков (можно получать кэшбек, баллы, скидки как по дебетовой карте);
- кредитный лимит можно со временем увеличить, а также есть возможность его уменьшения (но в большинстве до первоначально одобренного);
- своевременное исполнение долговых обязательств положительно отражается в кредитной истории.
Минусы кредитных карт:
- ставки по кредитным картам одни из самых высоких среди других видов потребкредитования, поэтому выход за границы установленного грейс-периода грозит существенной переплатой;
- поскольку кредитка может предлагаться банком без запроса от заемщика, может возникнуть соблазн оформить пластик «на всякий случай», что повышает риск увеличения долговой нагрузки;
- возможность увеличения кредитного лимита может стать причиной роста уже имеющейся задолженности;
- по некоторым операциям может быть предусмотрена повышенная комиссия (например, снятие наличных, пополнение электронных кошельков, переводы на другие карты), на определенные траты может не распространяться грейс-период.
Об ошибках
Кредитная карта может быть удобным и выгодным финансовым инструментом в руках дисциплинированного заемщика, держащего свои расходы под строгим контролем. Если с финансовой дисциплиной есть проблемы, кредитный пластик может стать долговой ловушкой. Основные ошибки владельцев кредитного пластика:
- не изучать условия кредитования, тарифы на обслуживание, методику расчета грейс-периода до оформления и использования кредитной карты;
- игнорировать правила предоставления беспроцентного периода: забывать про необходимость внесения ежемесячных минимальных платежей, не учитывать перечень исключений из «грейс» и другие;
- воспринимать деньги на кредитной карте как собственные: важно объективно оценивать свой личный лимит допустимых трат, перспективы своевременного возврата одолженных у банка денег.
Правила безопасного использования
При использовании кредитной карты важно соблюдать базовые правила финансовой безопасности: сохранять конфиденциальность пин-кода карты, кода безопасности с ее оборотной стороны, не передавать карту третьим лицам, не оставлять ее без присмотра. Важно проявлять осторожность при осуществлении онлайн-платежей: не переходить для оплаты по присланным ссылкам, не совершать покупки на сомнительных сайтах, регулярно обновлять пароли к платежным сервисам. При компрометации карты (утере/краже карты, передаче данных карты, кодов из банковских уведомлений посторонним) незамедлительно заблокировать/перевыпустить карту, сообщив о случившемся в свой банк.
