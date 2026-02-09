Плюсы и минусы кредиток

Основные преимущества «кредитки»

- достаточно просто оформить. Получение зарплаты и иных регулярных поступлений повышает шансы на одобрение кредитной карты;

- начать использование карты можно значительно позже ее оформления (не пользуешься, не платишь), использовать только часть средств в границах лимита;

- есть беспроцентный период (грейс-период);

- траты по кредитке включены в программы лояльности банков (можно получать кэшбек, баллы, скидки как по дебетовой карте);

- кредитный лимит можно со временем увеличить, а также есть возможность его уменьшения (но в большинстве до первоначально одобренного);

- своевременное исполнение долговых обязательств положительно отражается в кредитной истории.

Минусы кредитных карт:

- ставки по кредитным картам одни из самых высоких среди других видов потребкредитования, поэтому выход за границы установленного грейс-периода грозит существенной переплатой;

- поскольку кредитка может предлагаться банком без запроса от заемщика, может возникнуть соблазн оформить пластик «на всякий случай», что повышает риск увеличения долговой нагрузки;

- возможность увеличения кредитного лимита может стать причиной роста уже имеющейся задолженности;

- по некоторым операциям может быть предусмотрена повышенная комиссия (например, снятие наличных, пополнение электронных кошельков, переводы на другие карты), на определенные траты может не распространяться грейс-период.

Об ошибках

Кредитная карта может быть удобным и выгодным финансовым инструментом в руках дисциплинированного заемщика, держащего свои расходы под строгим контролем. Если с финансовой дисциплиной есть проблемы, кредитный пластик может стать долговой ловушкой. Основные ошибки владельцев кредитного пластика:

- не изучать условия кредитования, тарифы на обслуживание, методику расчета грейс-периода до оформления и использования кредитной карты;

- игнорировать правила предоставления беспроцентного периода: забывать про необходимость внесения ежемесячных минимальных платежей, не учитывать перечень исключений из «грейс» и другие;

- воспринимать деньги на кредитной карте как собственные: важно объективно оценивать свой личный лимит допустимых трат, перспективы своевременного возврата одолженных у банка денег.

Правила безопасного использования

При использовании кредитной карты важно соблюдать базовые правила финансовой безопасности: сохранять конфиденциальность пин-кода карты, кода безопасности с ее оборотной стороны, не передавать карту третьим лицам, не оставлять ее без присмотра. Важно проявлять осторожность при осуществлении онлайн-платежей: не переходить для оплаты по присланным ссылкам, не совершать покупки на сомнительных сайтах, регулярно обновлять пароли к платежным сервисам. При компрометации карты (утере/краже карты, передаче данных карты, кодов из банковских уведомлений посторонним) незамедлительно заблокировать/перевыпустить карту, сообщив о случившемся в свой банк.

