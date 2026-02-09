«Мы память пронесём через года…»

Клуб фронтовой песни в школе № 4 существует с 1987 года. На протяжении многих лет обязательными участниками и запевалами клуба были ветераны Великой Отечественной войны. Сейчас воспоминания об этих дружных и теплых встречах хранятся в школьном краеведческом музее. В систематической работе клуба активно принимает участие вся школа: ребята вместе с классными руководителями подбирают песни, намечают исследовательский план; с руководителем библиотеки работают над текстовым материалом, готовят презентации, составляют сценарии; с учителем музыки работают над художественно-исполнительским планом песни, разучивают и исполняют её перед своими ровесниками и младшими товарищами.

Заседание клуба открыли ведущие мероприятия: ученики 8-1 класса Даниил Захаров и Кристина Немирич. Учащиеся 5-2 класса исполнили песню «Шел Ленинградский паренёк», рожденную на фронте самим народом. В основу поэтического текста легло стихотворение Александра Хазина «Песня о котелке» из сборника «Земляки» 1945 года.

Исследования истории песен тесно перекликаются с историей нашей Родины, нашего края и близких нам людей. После войны появились уже современные песни, как воспоминания о пережитом, как памятники о великом мужестве наших героев, веривших в победу русского народа. Так, учащиеся 6-2 класса исполнили песню «Посвящение Ленинградской симфонии» нашего Гатчинского композитора Оксаны Бражниковой, а ученики 5-1 класса исполнили песню «Пискаревские плиты» (сл. В.Суслова, муз. Т.Абрамовой). Эти песни никого не оставили равнодушным в зале.

Тема жизни детей в блокадном городе вызвала особые чувства и переживания у ребят. Они, сопоставляя тексты с музыкальным сопровождением, смогли передать художественные образы песен: 6-1 класс исполнил песню «Дети блокады» (муз. Людмилы Шаховой, сл.Т.Тимофеевой), а мальчики 6-3 класса - песню «Ленинградские мальчишки» (муз. И.Шварца, сл. В.Коростылёва).

Ребята стараются не пропускать тему песен Волховского фронта. И сегодня в исполнении учащихся 8-1 класса прозвучала песня «Волховская застольная» (муз. И. Любана, сл. П. Шубина), ставшая поистине народной, очень знаменитой во время войны и разошедшейся по всем фронтам.

Встреча закончилась общим исполнением песни. Все ребята вместе с учителями, гостями, ветеранами Клуба фронтовой песни в приливе патриотических чувств, в едином порыве душ и сердец исполнили песню о Ладоге (муз. П. Краубнер и Л. Шенберга, сл. П. Богданова).

Руководитель Клуба фронтовой песни Гатчинской школы №4 Т.В. Резникова