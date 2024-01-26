Движение вверх Татьяны Ермаченковой
В Челябинске 19 января прошли всероссийские соревнования «Мемориал почетного жителя Челябинска Юрия Лукашевича и МС СССР Вячеслава Середкина». В соревнованиях участвовали сильнейшие прыгуны в высоту из 17 субъектов России и атлеты из Беларуси. В числе участников турнира гатчинская спортсменка Татьяна Ермаченкова.
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Настоящая борьба завязалась в женском секторе прыжка в высоту, где сразу пять спортсменок боролись за пьедестал на высоте 1.90. Три спортсменки, включая Татьяну Ермаченкову, преодолели планку на высоте 1.90 и сейчас делят первую строчку рейтинга российского сезона.
Места в итоговом протоколе соревнований распределились по количеству использованных попыток:
- второй стала Наталья Спиридонова,
- третье место заняла олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене,
- Татьяна Ермаченкова заняла четвертое место.
Все трое были близки к следующей высоте, но 1.92 покорилась только Карине Демидик из республики Беларусь, которая в этот раз оказалась сильнее соперниц и увезла золотую медаль.
Фото организаторов турнира
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