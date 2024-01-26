Движение вверх Татьяны Ермаченковой

Настоящая борьба завязалась в женском секторе прыжка в высоту, где сразу пять спортсменок боролись за пьедестал на высоте 1.90. Три спортсменки, включая Татьяну Ермаченкову, преодолели планку на высоте 1.90 и сейчас делят первую строчку рейтинга российского сезона.

Места в итоговом протоколе соревнований распределились по количеству использованных попыток:

- второй стала Наталья Спиридонова,

- третье место заняла олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене,

- Татьяна Ермаченкова заняла четвертое место.

Все трое были близки к следующей высоте, но 1.92 покорилась только Карине Демидик из республики Беларусь, которая в этот раз оказалась сильнее соперниц и увезла золотую медаль.





Фото организаторов турнира