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Гатчинские шпажисты успешно выступили в Выборге

27 января в Выборге прошло Первенство Ленинградской области по фехтованию на шпагах для юниоров до 21 года.

Рубрики:  Спорт

Спортсмен клуба «Фехтуй, Гатчина» Мирослав Малолетов занял заслуженное третье место! Поздравляем его и тренеров с этим важным достижением.

Хочется также отметить успех гатчинской спортсменки Дарьи Поповой, занявшей восьмое место.