Гатчинские шпажисты успешно выступили в Выборге
27 января в Выборге прошло Первенство Ленинградской области по фехтованию на шпагах для юниоров до 21 года.
Рубрики: Спорт
Спортсмен клуба «Фехтуй, Гатчина» Мирослав Малолетов занял заслуженное третье место! Поздравляем его и тренеров с этим важным достижением.
Хочется также отметить успех гатчинской спортсменки Дарьи Поповой, занявшей восьмое место.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.