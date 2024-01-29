Ленобласть чествует чемпионов забега на Дороге жизни

На самой длинной дистанции – 42,2 км – среди мужчин первым на финиш пришел марафонец из Череповца Игорь Шаров. На 2 месте — чемпион прошлого года, потомственный легкоатлет из Петербурга Владимир Пономарёв.

Среди женщин победила Ольга Рогозина Петербурга, а на 2 месте — чемпионка 2023 года Светлана Праздникова.

Лучший результат на дистанции 5 км показали Сергей Коткин среди мужчин и Ольга Воробьева среди женщин.

Марафон традиционно прошел во Всеволожском районе Ленинградской области. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители, желающие почтить память жителей и защитников Ленинграда, погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны. С этого года марафон носит имя своего основателя Григория Колгашкина, который ушел из жизни в прошлом году. Ему был 91 год.