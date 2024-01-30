Татьянин бал

Вальс, полонез и полька, котильоны и танцы с переходами... Кажется, эти танцы ушли в прошлое и не могут вызвать у нашей молодёжи ничего, кроме улыбки. Улыбок в Гатчинском Доме культуры в Татьянин день было и правда много. А ещё было много радости, смеха и новых танцевальных движений — поначалу неловких, а потом свободных и почти крылатых.

Традиция устраивать самые настоящие балы для российских студентов насчитывает уже несколько лет и только набирает популярность среди нашей молодёжи. Организатором такого бала в Гатчине стал Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, при поддержке областного комитета по молодёжной политике. Участники — более семидесяти студентов колледжей и вузов 47-го региона.

- Студенческий бал — очень романтическое мероприятие, - говорит методист Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Виктория Трофимова. - Мы готовим его ежегодно и проводим по всей Ленинградской области. Студенты очень ждут его и тщательно готовятся к этому событию.

С Днём российского студенчества молодых людей поздравила начальник отдела комитета по молодёжной политике Ленинградской области Лилия Хватцева.

- Студенчество для каждого из вас наверняка станет самым лучшим, самым добрым и ярким воспоминанием в жизни, - уверена она. - Это время дарит нам настоящих близких друзей. Хочу пожелать вам, чтобы сегодня все ваши проблемы отошли на задний план, чтобы вы насладились этим праздником, получили новые впечатления и знания...

Студенческий бал в Доме культуры проходил в несколько этапов. Сначала под руководством опытных хореографов молодые люди прошли мастер-класс по основам старинных танцев, немного углубившись и в их историю. Причём, оказалось, ничего сложного в этом нет, тем более что все движения были адаптированы специально для неопытных танцоров.

Бал начался с традиционного полонеза, продолжился вальсом и полькой, которые перемежались котильонами — танцами-играми, среди которых всем известный «ручеёк». Ребята освоили и танцы с переходами, которые предполагают постоянную смену партнёров. Кстати, заодно и перезнакомились друг с другом. Поначалу молодые люди смеялись над собственной неловкостью, а некоторым дамам приходилось приподымать подолы своих длинных платьев — чтобы кавалер не наступил. Но с каждой минутой их движения становились всё уверенней и легче.

Среди пар были и несколько великолепно танцующих — ими оказались ребята из Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, которые приехали поддержать красивую традицию. Дмитрий учится на первом курсе колледжа, на отделении постановки театрализованных представлений. Полина и Вероника осваивают хореографию.

- Я в первый раз на таком балу, - признаётся Дмитрий. - Но танцевать умею — в нашем колледже нас всех этому учат. Я считаю, это очень хорошая традиция. Такие встречи сплачивают студентов из разных учебных заведений. И мы помним эти традиции, знаем о них. Я сегодня уже успел познакомиться со многими. Мне кажется, все сегодня здесь хорошо танцуют, и это очень приятно.

- Я обожаю балы, и сама в них часто участвую, - говорит Вероника. - Мне кажется, такие встречи нужны нашей молодёжи: на них можно не только получать удовольствие от танца, но и научиться этикету, пообщаться и, заодно, узнать, как общались люди в прежние времена.

Завершилась встреча настоящим балом, в котором кружились красивые пары: у кавалеров горели глаза, а на лицах прекрасных дам сияли обворожительные улыбки. Разъехались все очень довольные собой и гордые новым опытом погружения в красоту, радость, музыку, движение.

Юлия Лысанюк