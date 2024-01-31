Число пожаров в жилых домах возросло в 2 раза
В январе 2024 года в Гатчинском районе зарегистрировано 60 пожаров, что на 65 % превышает аналогичный показатель прошлого года.
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Большинство пожаров – 41 – произошли в частном жилом секторе, в том числе на территории поселений - 28, на территории садоводств – 13. Количество пожаров в жилом секторе увеличилось более, чем в два раза.
На пожарах пострадало 8 человек, из них двое детей.
Основными причинами пожаров является неисправность печного отопления и аварийный режим работы электрических приборов и сетей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также рекомендует устанавливать автономные пожарные извещатели.
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