Число пожаров в жилых домах возросло в 2 раза

Большинство пожаров – 41 – произошли в частном жилом секторе, в том числе на территории поселений - 28, на территории садоводств – 13. Количество пожаров в жилом секторе увеличилось более, чем в два раза.

На пожарах пострадало 8 человек, из них двое детей.

Основными причинами пожаров является неисправность печного отопления и аварийный режим работы электрических приборов и сетей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также рекомендует устанавливать автономные пожарные извещатели.