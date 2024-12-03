Бюджет 2025-2027 — в рост

Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков на заседании областного ЗАКСа.

С учетом внесенных изменений доходы в 2025 году составят 245 млрд рублей, безвозмездные поступления — 20, 943 млрд рублей, расходы — 268,5 млрд рублей, дефицит прогнозируется на прежнем уровне 23,5 млрд рублей. Еще одно изменение — увеличение средств на депутатские запросы на 200 миллионов рублей, значительная часть которых будет направлена на здравоохранение.

«Несмотря на сложности, мы сформировали очень хороший сбалансированный бюджет. Мы практически полностью обеспечили выплаты контрактникам, предусмотрели средства на поддержку семей военнослужащих, социальные выплаты, и мы даже смогли их индексировать. Мы сейчас работаем над индексацией детского питания. Мы предусмотрели средства на поддержку предпринимательства, бизнеса и на развитие экономики», — сказал Роман Марков.

Бюджет на предстоящую трехлетку традиционно социально-ориентированный. Основное внимание будет уделено социальным сферам: образованию, здравоохранению и социальной защите населения.