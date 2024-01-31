Реставрация «Усадебного дома Рукавишникова» в с. Рождествено будет продолжена

Как сообщили в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, в связи с выявленными обстоятельствами возникла необходимость доработки проекта. Принципиальным решением нового проекта станет сохранение и включение в экспозицию исторического фундамента с устройством стеклянного пола для обзора. Доработанный проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, в данный момент находится на рассмотрении в комитете. После согласования проектной документации реставрация усадебного дома будет продолжена.

Восстановление архитектурного облика усадьбы выполняется на период Рукавишниковых-Набоковых конец XIX – начало ХХ веков с минимальным влиянием на оригинальные материалы и конструкции. Восполнение утраченных элементов производится по сохранившимся образцам, обмерным чертежам, а также по иконографическим материалам.

Согласно проектным решениям, основные работы касаются несущих конструкций здания. После замены поврежденных бревен предполагаются работы по наружной и внутренней отделке: будет восстановлена историческая планировка первого этажа, в вестибюле вновь, как при Набоковых, появится деревянный остекленный тамбур, а на бельведере - флагшток. Для людей с ограниченными возможностями планируется установка подъемника. Впервые в здании будут проложены инженерные сети. Будут созданы гораздо более благоприятные условия для хранения коллекции музея. В музее появится комфортная зона гостеприимства, включающая вестибюль с гардеробом и туалеты. В завершение работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории: проложены дорожки, восстановлен исторический подъезд парадного входа усадьбы, проведена подсветка.

Напомним, что «Усадебный дом Рукавишникова» является объектом культурного наследия федерального значения. В здании усадьбы с 1989 года размещен краеведческий музей, пользователь объекта - филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Музей-усадьба «Рождествено».





Текст и фото: Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области