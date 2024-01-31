В Рождествено открылась выставка «Жила-была девочка»

Выставка открылась 31 января, и это символично: 31 января 1944 года было освобождено село Рождествено.

Центральным экспонатом выставки стала посвящённая событиям Великой Отечественной войны деревянная скульптура — часть мемориала «Памяти расстрелянного детства», созданного в 1980-х годах в память о расстрелянных детях и взрослых в оккупированных германскими войсками деревнях, расположенного в деревне Кирково Тосненского района.

При подготовке выставки были использованы материалы, предоставленные Киришским краеведческим музеем, Музеем истории города Волхова, Лужским краеведческим музеем. Экспонируются музейные предметы из собраний Музея-усадьбы «Рождествено», Музея-усадьбы П.Е. Щербова, ГБУК ЛО «Музейное агентство», а также из частных коллекций.

Выставка открыта для посещения по четвергам и субботам. Ведётся предварительная запись по телефону +7-812-501-81-75

Фоторепортаж Юлии Лысанюк