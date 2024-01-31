В Рождествено открылась выставка «Жила-была девочка»
Сегодня в Международном центре реставрации в селе Рождествено Гатчинского района открылась выставка «Жила-была девочка», рассказывающая о периоде оккупации села Рождествено и его окрестностей германскими войсками.
Выставка открылась 31 января, и это символично: 31 января 1944 года было освобождено село Рождествено.
Центральным экспонатом выставки стала посвящённая событиям Великой Отечественной войны деревянная скульптура — часть мемориала «Памяти расстрелянного детства», созданного в 1980-х годах в память о расстрелянных детях и взрослых в оккупированных германскими войсками деревнях, расположенного в деревне Кирково Тосненского района.
При подготовке выставки были использованы материалы, предоставленные Киришским краеведческим музеем, Музеем истории города Волхова, Лужским краеведческим музеем. Экспонируются музейные предметы из собраний Музея-усадьбы «Рождествено», Музея-усадьбы П.Е. Щербова, ГБУК ЛО «Музейное агентство», а также из частных коллекций.
Выставка открыта для посещения по четвергам и субботам. Ведётся предварительная запись по телефону +7-812-501-81-75
Фоторепортаж Юлии Лысанюк