Новое здание — доступнее помощь

Место с историей

Когда-то здесь, на улице Красного Текстильщика, д. 10-12, строение 11, располагался Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова. Это место было известно с середины XIX века, когда в Северной столице впервые стали производить пряжу и мулине. Теперь же на смену нитям всех оттенков пришла лента красного цвета – символ поддержки ВИЧ-инфицированных людей.

В 2023 году дом-памятник был реконструирован по проекту, разработанному специально под нужды медицинского учреждения. В стены здания из красного кирпича переехал Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ленинградской области. Трудно преувеличить значение этого события для медиков.

— Предоставление социальной поддержки ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей — приоритетное направление правительства Ленобласти и Российской Федерации. Поэтому открытие Центра СПИД в новом здании — это событие как для здравоохранения, так и в целом для Ленинградской области. До 2024 года Центр располагался в помещении, площадь которого составляла 549 «квадратов», а сейчас 1200. Новые помещения отвечают современным требованиям, — рассказал во время открытия председатель регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Курс на здоровую жизнь

Ещё в прошлом году центр не обладал нужными ресурсами — врачам приходилось отправлять биоматериалы в лабораторию на базе Гатчинской больницы. В новых помещениях они смогут разместить собственную лабораторию и кабинеты врача-терапевта и УЗИ-диагностики.

Как отметил в разговоре с «Ленинградской панорамой» главный врач Ленинградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, доктор медицинских наук Алексей Ковеленов, новое помещение — шаг к тому, чтобы сделать лечение ленинградцев максимально доступным.

— Всегда стремились к тому, чтобы всё нужное для пациентов было в одном месте. В предыдущем здании не было рентгена, УЗИ, лаборатория работала «наполовину». Сейчас же у нас есть почти всё. Осталось закрыть вопрос с рентген-аппаратом: разместить его в теории можно на первом этаже здания, сейчас ведём об этом разговор, — отметил руководитель.

Ещё один важный вопрос – привлечение к работе центра узких специалистов, помощь которых нужна пациентам не на постоянной основе.

— Мы уже договорились о выдаче направлений с медицинскими центрами, где, например, есть офтальмолог или гинеколог, которых нет в штате центра. Для пациентов это абсолютно бесплатно. Что касается лабораторных подразделений, которые находятся в области – Волхов, Гатчина, Кингисепп – они продолжат работать. Пациент сам решает, где именно ему наблюдаться, — уточнил главврач.

Важная работа

На сегодняшний день в Ленинградской области под наблюдением врачей-инфекционистов находятся 12 663 пациента. Показатель распространения ВИЧ-инфекции составляет 0,74% от общего числа жителей 47-го региона. При этом количество новых случаев заражения снижается. За последний год было зарегистрировано 516 случаев.

— В начале 2000-х выявлялось около 2,5 тысяч новых случаев за год, сейчас положение изменилось. Важно лишь помнить, что единственное решение вопроса ВИЧ-инфицированных — это терапия, которая позволяет подавлять вирус, помогает иммунной системе, даёт возможность жить, как обычные люди, — заключил Алексей Ковеленов.

Отметим, что в Ленинградской области созданы все условия для тестирования жителей на ВИЧ-инфекцию — ежегодно обследуются около 30% населения 47-го региона. В случае подтверждённого диагноза «ВИЧ-инфекция» пациента направляют на диспансерное наблюдение с последующим лечением.

Ксения Бондаренко

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