Три часа полемики вокруг полигона «Новый Свет-Эко»

Ветер доносит это амбре, и город периодически накрывает смрад – кому-то просто неприятно, а кто-то – аллергик и мучается. Люди предъявляют претензии администрации, хотя, как известно, местная власть судьбу полигона не решает. Но муниципалитет – близко, а региональные и федеральные структуры – далеко. Народный гнев находит выход и обрушивается на тех, кто рядом и в контакте.

Очередное собрание жителей и власти прошло 24 января в Доме культуры при полном аншлаге. Присутствовали заинтересованные лица, активисты, ответственные работники, депутаты. В президиуме – глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и прокурор Гатчины Сергей Бажутов.

Людмила Нещадим представила руководителей организаций, с которыми администрацией были заключены муниципальные контракты, и сотрудников надзорных ведомств. В частности, на встрече присутствовали начальник Северо-Западного межрайонного отдела комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Максим Стародубцев, заместитель председателя областного комитета по природным ресурсам Олег Батищев, зампред комитета Ленобласти по обращению с отходами Ирина Чуркина, а также руководители правоохранительных органов Гатчинского района, представители злополучного полигона «Новый Свет-Эко» и другие.

…И в очередной раз на встрече отсутствовало Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, как с сожалением заметила Людмила Нещадим.

Все выступавшие отметили, что за прошедший год обращений по поводу полигона поступило значительно меньше, чем в 2022 году. Это заявление встретило горячее несогласие зала, однако цифры таковы: за 2023 год через различные источники в адрес гатчинской администрации поступило 250 обращений, а всего с февраля 2022 года в разные инстанции было подано почти 4000 заявок по поводу неприятных запахов в Гатчине и окрестностях.

Перестать возить питерский мусор

Руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе Николай Васев проинформировал собравшихся о результатах проводимого областным управлением Роспотребнадзора контроля качества атмосферного воздуха в Гатчине и прилегающих населенных пунктах.

С 2022 года в управление Роспотребнадзора поступило 2185 жалоб жителей на появление интенсивного неприятного запаха, причем не только в Гатчинском районе, но и в ближайших районах Ленобласти и Петербурга. В 2022 году было 1442 обращения, в 2023 – 727 и в январе уже поступило 16 жалоб.

Контроль качества воздуха в зоне влияния полигона в Гатчине и районе проводится Роспотребнадзором в рамках социально-гигиенического мониторинга в четырех контрольных точках по 15 показателям – два раза в месяц. По обращениям граждан проходят выездные обследования с применением методов лабораторного контроля. За 2023 год в общей сложности была отобрана 91 проба воздуха, проведено 885 исследований (за 2022 год – 107 проб и 969 исследований). В 2023 году превышения предельно допустимой концентрации – ПДК – загрязняющих веществ в исследуемом воздухе не выявлялось.

Но превышения ПДК были зафиксированы в конце декабря 2022 года в деревне Шаглино. Тогда Роспотребнадзором был составлен протокол, материалы дела об административном правонарушении по части 4 статьи 6.35 КоАП РФ переданы в Гатчинский городской суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия. В феврале 2023 года суд признал ООО «Новый Свет-Эко» виновным и назначил наказание в виде штрафа 400 тысяч рублей. Полигону выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

Минувшим летом управление Роспотребнадзора проводило выездную внеплановую проверку полигона с лабораторным контролем качества воздуха в зоне влияния предприятия – превышения ПДК не выявлено. В октябре была плановая проверка на границе санитарно-защитной зоны и в близлежащих населенных пунктах. И тоже превышений ПДК по исследуемым показателям не обнаружили.

Однако в ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарных норм очистки жидкой фазы фильтрата, образующегося на теле полигона, а также несоблюдение требований к условиям накопления отходов во временных складах, на открытых площадках и др. Полигону выдан ряд предписаний об устранении нарушений санитарных правил, срок исполнения большей части которых истекает

1 февраля. И так как полигон отнесли к объектам чрезвычайно высокого риска, проверки его проводятся ежегодно в плановом порядке. В 2024 году такая проверка запланирована в мае.

По мнению областного управления Роспотребнадзора, действенной мерой по снижению уровня запаха в Гатчинском районе может быть решение о прекращении размещения на полигоне «Новый Свет-Эко» отходов Санкт-Петербурга, чего и требуют жители.

А по поводу распространения запахов управление Роспотребнадзора по Ленинградской области рекомендовало администрации Гатчинского района рассмотреть вопрос о применении рекреационно-планировочных решений: широко использовать зеленые насаждения. То же самое рекомендовано и полигону – провести озеленение вокруг санитарно-защитной зоны вечнозелеными высокорастущими деревьями.

Гатчинской больнице управление Роспотребнадзора порекомендовало провести многолетние скрининговые исследования состояния здоровья жителей деревни Шаглино, в которой лабораторно подтверждалось ухудшение качества воздуха в результате деятельности полигона.

Участники встречи рекомендации не оценили…

Запах приносит зюйд-ост и норд-ост?

Людмила Нещадим отметила, что Гатчинский район – единственный в Ленобласти, кто начинает формировать территориальную систему мониторинга атмосферного воздуха. В октябре 2022 года контракт на проведение ольфактометрических исследований был заключен с НИИ «Атмосфера». В ноябре 2022 года был заключен муниципальный контракт с Росгидрометом – на оказание услуг по оценке состояния загрязнения атмосферного воздуха. Об итогах мониторинга в рамках муниципального контракта рассказала начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Сазонова:

- Я понимаю, что всех возмущает запах. Но высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за весь период мониторинга зафиксировано не было. С октября 2022 по ноябрь 2023 фиксировались разовые превышения содержания аммиака и сероводорода. Среднесуточные превышения были незначительные.

Отвечая на вопросы из зала, почему комитет по природным ресурсам не принимает мер к закрытию полигона, Инна Сазонова ответила, что не имеет таких полномочий. Как и полномочий брать пробы воды в рабочей зоне полигона.

Начальник аналитической лаборатории НИИ «Атмосфера» Роман Назаров рассказал об итогах ольфактометрических исследований в 2023 году:

- В течение года институт «Атмосфера» выполнял исследование запахов, анализ результатов и пытался установить источник неприятного запаха на территории Гатчины. Мы собирали жалобы и анализировали: при каких метеоусловиях, при каком направлении ветра, в какое время суток появляется запах и каков его характер. Специалисты выезжали и проводили измерения непосредственно в городе и прилегающих территориях с помощью переносных ольфактометров. По результатам исследований составлен объемный отчет.

Роман Назаров пояснил, что, анализируя жалобы населения, специалисты установили: запах появляется при северо-восточном, восточном и юго-восточном ветре. При юго-западном и северо-западном – жалобы незначительные, при западном ветре отсутствуют вовсе. Из чего был сделан предварительный вывод о том, что источник запахов располагается в восточной части Гатчинского района. Анализ характера запахов указывает на их происхождение от полигона «Новый Свет–Эко».

Руководитель независимой лаборатории ООО «ТехноТерра» Владимир Решетов поделился результатами своей диагностики и назвал адреса, где стоят посты контроля состояния воздуха: на ул. 7-й Армии, д. № 6 и на ул. Авиатриссы Зверевой, напротив дома № 1.

- Почему нет возможности оперативно знакомиться с результатами измерений в интернете?

Как пояснил Владимир Решетов, в соответствии с федеральным законодательством, в онлайн-режиме можно будет получать информацию только после того, как пройдет сличение с Росгидрометом:

- Сейчас идет сличение аппаратуры по 14 показателям, после чего информация будет доступна.

- В чем заключается процесс сличения, и почему он так долго продолжается?

- Мы подключены к рабочему кабинету, откуда круглосуточно получаем информацию по более чем 20 параметрам. Эти данные передаются в Росгидромет, который имеет соседние посты, где сличает показания. Процесс затянулся, потому что на несколько месяцев приборы были возвращены поставщику в связи с некондицией. И для динамичной среды, к которой относится воздух, нужно больше наблюдений. Разовые замеры не показатель, – ответил Владимир Решетов.

Инна Сазонова заметила, что в конце января – начале февраля данные сличения будут переданы в гатчинскую администрацию. За два с половиной месяца было сделано 2144 наблюдения. А за год обработано в лаборатории 16800 проб. Пробы берутся четыре раза в сутки: утром, днем, вечером и ночью.

Когда же закроется полигон?

Заместитель директора ООО «Новый Свет-Эко» Алексей Мясников признал, что полигон – опасный и сложный объект, который способен причинить большой вред окружающей среде. И поделился достижениями:

- За прошлый год сделаны два больших шага. Во-первых, запущены очистные сооружения для фильтрата, так как это самая большая проблема. При избытке влаги в теле полигона процесс гниения ускоряется, и образуется больше газа. На сегодняшний день мощность очистной установки – 500 кубов в сутки. Это с запасом. Если посмотреть по данным того же гидрометеорологического центра, в среднем на площади, которую занимает полигон, в сутки образуется порядка 236 кубов фильтрата. Т.е. сейчас очистные сооружения настроены на то, чтобы максимально снизить негативный эффект.

Второй шаг, по словам Алексея Мясникова, наиболее эффективен: это модернизация откачки свалочного газа и превращение его в электричество. За 2023 год было дополнительно пробурено 112 скважин, которые позволяют убирать из тела полигона порядка 800 кубов свалочного газа в час.

Алексей Мясников рассказал про небольшой эксперимент: экранирование полигона полимерной пленкой, которая в разы снижает выделения с тела полигона, а главное, предотвращает проникновение туда влаги. Однако единственный поставщик данной смеси – США, и предприятие второй месяц ищет обходные пути поставки. Из минусов – материал имеет в своей основе воду, и его использование возможно только при плюсовых температурах. На этот год полигоном запланировано укрытие всех рабочих зон. Инвестиции в данный проект составляют около 200 млн рублей.

- На прошлой неделе мы получили новый реагент – нейтрализатор запахов. Он применяется на восьми полигонах Европы и в США уже более 20 лет. Если эффект будет положительным, мы планируем в этом году проводить работу с данным реагентом в промышленных масштабах, – поделился Алексей Сергеевич. Он также объяснил, что на полигоне работают две установки, которые утилизируют газ, откачиваемый из скважин. По словам замдиректора, двух установок достаточно: они уничтожает метан – горючий газ, который практически не имеет запаха, и сейчас не загружены на 100%. На каждой установке стоит угольный фильтр, который после использования утилизируется специализированной организацией.

- В январе мы сделали шесть дополнительных скважин, на следующий месяц запланировано еще. Но скважины мы можем бурить только в тех слоях и рабочих картах, которые уже закрыты, – там, где образуется газ. На свежей карте газ не образуется, пока не пойдет процесс разложения отходов, – сказал Мясников.

- Куда вывозится фильтрат?

- Сегодня есть только два варианта: фильтрат возвращается на тело полигона (к сожалению), и небольшая часть утилизируется. Мы нашли пока только одну организацию, которая занимается утилизацией, и этого совершенно недостаточно. Рассматриваем опыт Московской области, – ответил замдиректора. В завершение выступления он признался, что не может ответить на вопрос, когда закроется полигон:

- На сегодняшний день полигон попал в территориальную схему размещения отходов. Решение принимает не директор и не собственник полигона, а те федеральные структуры, которые отвечают за логистику размещения отходов.

Гатчинцы – заложники ситуации

Гатчинский городской прокурор Сергей Бажутов рассказал о мерах прокурорского реагирования:

- В конце 2022 – начале 2023 года прокуратура Ленинградской области предъявляла в суд два исковых заявления, ответчиком был «Новый Свет-Эко». Первый иск был связан с установкой газосборных станций, второй – с установкой системы фильтрации. Оба иска выиграны, получены исполнительные листы, полигон приступил и фактически исполнил решения суда. Установлена и система фильтрации, и сбора газа. Систему сбора газа обследовали и природоохранная прокуратура, и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, и в 2023 году было получено заключение, разработанное Росприроднадзором, о том, что мощности двух газосборных станций достаточно.

Что касается фильтрата. В настоящее время проходит госэкспертиза качества очищаемой воды. Экспертиза еще не закончена, но есть данные других экспертиз, которые, в том числе, проходили в учреждении, подведомственном Роспотребнадзору. Согласно этим заключениям, вода очищается достаточно, превышения предельно-допустимых норм не допущено, – сказал Сергей Бажутов.

Граждане, присутствовавшие на встрече, выражали свое возмущение, негодовали и требовали закрыть полигон. Причем вполне обоснованно. Зачем нам в предместье столицы зловонная мусорная куча?

Однако в данном случае, выходит, мы ломимся в открытую дверь: ни администрация, ни представители надзорных ведомств не против закрытия пахучей свалки, никому она не дорога, и исходящее от полигона зловоние одинаково раздражает всех жителей города и района, невзирая на чины. Только на принятие волевого решения в отношении полигона у муниципальной власти …власти нет.

Людмила Нещадим согласилась, что продолжение работы полигона – самая большая беда для Гатчины:

- Я с вами абсолютно солидарна. Нагрузка на полигон возросла, причем станция дегазации не работала именно в тот момент, когда увеличились объемы принимаемого мусора. Я за закрытие полигона обеими руками! Но закроют завтра полигон, и нам свои твердые бытовые отходы везти будет некуда. Мы с вами стали заложниками ситуации…

Остается ждать открытия мусороперерабатывающего завода в Кингисеппе, которое прогнозируют в 2025 году. А пока – глава гатчинской администрации заверила, что приложит максимум усилий для стабилизации обстановки, связанной с функционированием полигона и наличием запахов.

Екатерина Дзюба