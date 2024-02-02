Юрий Чудновский: на виражах жизни и творчества

Юрий Чудновский родом из города Бровары Киевской области. В юности закончил музыкальную школу по классу виолончели, хотя увлечённо рисовал с самого детства. Первые уроки живописи маслом дал ему его дядя. В последних классах школы юноша занимался на курсах для подготовки в художественный вуз, собираясь поступать на архитектурное отделение. Однако профессию Юрий Сергеевич выбрал совсем другую - поступил в Челябинское высшее военное училище штурманов. Но и там творческая жилка давала о себе знать: работы курсанта Чудновского вошли в новый учебник картографии.

Окончив училище, Юрий Чудновский стал лётчиком и долгие годы служил штурманом на боевом самолете СУ-24. Как он говорит, в 1999 году окончательно «приземлился» в Гатчине, решив связать с этим городом свою жизнь. Служил в Сиверском гарнизоне, уволился в запас в 2004 году в звании майора.

И уже здесь Юрий Сергеевич снова взялся за кисть, причём очень решительно. Всё началось с любительских живописных работ, которые начинающий художник с удовольствием дарил своим друзьям. Поначалу это были пейзажи и натюрморты.

- Сказать, что это было действительно профессионально, я не могу, - признаётся художник. - Я учился писать скорее по наитию, при этом осваивая как технику, так и теорию живописи.

Кстати, кисти Юрия Чудновского принадлежат не только живописные картины, но и несколько крупных декоративных работ для фирмы «Петрокон» в Мариенбурге.

Впервые художник выставил свои работы в арт-пространстве «Ингербург» в Гатчине в 2017 году, практически сразу заинтересовав своим творчеством гостей галереи. Там же он познакомился с ещё одним художником — Геннадием Садомовским, талантливым живописцем, который вдохновил своего коллегу на дальнейшую работу с кистью. Юрий Чудновский благодарен и другим гатчинским художникам, поддержавшим его. Среди них такие профессионалы, как Вячеслав Данилов, Иван Радюкевич, Наталья Косьянковская.

Вступив в Гатчинское товарищество художников, Юрий Чудновский продолжал упорно осваивать живопись.

- Я очень ценю членство в этом творческом объединении, - говорит Юрий Сергеевич. - Меня здесь окружают профессионалы, и я всегда могу рассчитывать на их опыт, поддержку, рекомендации. Конечно, сейчас очень много онлайн-курсов и мастер-классов по живописи, но учиться непосредственно у мастеров гораздо важнее и плодотворнее... Изначально у меня лучше всего получалась техника. Существуют разные точки зрения на живопись по фотографиям: кто-то – против, кто-то – за. Но именно на этом я начал отрабатывать свою технику и приёмы живописи. Конечно, это не совсем живопись, ведь это слово связано с чем-то живым, то есть это работа с натурой. Но я стараюсь двигаться в этом направлении, благодаря в том числе моим друзьям-профессионалам. Они дают мне толчок к развитию, к переходу на новую ступень творчества.

К своему 60-летнему юбилею Юрий Чудновский представил около семидесяти работ. Эту выставку, наверное, пока ещё нельзя назвать ретроспективной — прошло не так уж много времени с самых первых «серьёзных» работ и до настоящего времени. Тем не менее, уже сейчас, по этим работам, можно видеть, как стремительно развивается талант художника, как бесстрашно он берётся за новые техники и создаёт новые идеи.

Работы Юрия Чудновского можно разделить на несколько циклов. Внимание публики часто привлекают написанные им самолёты и другие летательные аппараты. И действительно, кто, как не лётчик, может знать жизнь этих мощных железных птиц изнутри?

- Для меня это важная часть моего творчества, - говорит художник. - Гатчина — колыбель воздушного флота России, и эту тему важно популяризировать среди молодёжи. Посмотрите, у каждого самолёта — свой характер, своё «лицо». По сути, это портреты машин. У меня была такая задумка — сделать целую «портретную» серию самолётов.

Ещё одна необычная серия — насекомые. Чтобы создать её, художник использовал фотографии, выполненные в жанре макросъёмки. И опять-таки, для него прежде всего была важна отработка технических навыков и приёмов. В итоге получилась очень яркая и любопытная «портретная» галерея всевозможных искусно выписанных жуков, стрекоз, бабочек, муравьёв.

Особое место на выставке занимают портреты людей — близких родственников, друзей, коллег, легендарных военных лётчиков. Часть из них выполнена в очень мягкой, но выразительной технике сухой кисти. Портреты вообще, пожалуй, самый, сложный жанр в искусстве. Для Юрия Чудновского это пока что первые, но уже многообещающие опыты.

Размышляя о своём юбилее, Юрий Чудновский пока не готов подводить какие-то итоги. Минувший год оказался для него очень богат на события — интенсивное творчество, около двадцати выставок — как персональных, так и коллективных, вступление в профессиональный Союз художников.

- Одной из самых значимых для меня стала областная выставка в Санкт-Петербургском Союзе художников на Большой Морской, где были представлены две моих работы, - говорит он. - Одна из них — портрет моей внучки — была выставлена в самом центре экспозиции. И это для меня большое достижение.

По словам Юрия Чудновского, задача на ближайшее будущее — по максимуму приблизиться к классике.

- Суриков, Репин, Крамской — это высший пилотаж, это живое искусство, - говорит он. - Вот те вершины, к которым хочется стремиться... Вообще, я считаю, роль вдохновения в творчестве сильно преувеличена. На мой взгляд, нет никакого вдохновения. Надо работать! А я люблю работать, мне очень нравится именно сам процесс творчества. А когда ещё что-то при этом получается, тогда ты получаешь истинное удовлетворение. Основная задача — не расслабляться, а постоянно ставить какие-то цели и задачи, понемногу двигаясь вперёд.

На вернисаж, который состоялся в Доме художника 26 января, собрались многочисленные коллеги, друзья, близкие Юрия Чудновского. Поздравить художника с юбилеем и открытием персональной выставки пришли и представители городских властей.

Глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко вручил художнику благодарность от имени жителей, депутатского корпуса и районной администрации — за большой вклад в развитие культуры, высокое художественное мастерство, патриотическое и эстетическое воспитание молодёжи.

Выставка «Виражи вдохновения» Юрия Чудновского открыта до 26 февраля. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, дом 25, Дом художника. Время работы – со вторника по субботу с 14 до 19 часов.

Юлия Лысанюк