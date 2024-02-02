Случайный вальс: к 81-ой годовщине победы в Сталинградской битве Молодёжка Народного фронта проводит всероссийскую акцию

Участники команды вместе со студентами, ветеранами, общественными организациями, различными ведомствами, воспитанниками проекта «Тренер» и профессиональными танцорами исполняют «Случайный вальс» под одноименную композицию Марка Фрадкина.

К всероссийской акции присоединилась и Ленинградская область. Площадкой для «Случайного вальса» стал народный форт-музей Красная горка. Знаменитый танец исполнили 20 человек - это студенты Гатчинского, Всеволожского, Выборгского и Волховского районов.

«Случайный вальс» молодёжное крыло Народного фронта проводит с целью сохранения исторической памяти о мужественности и героизме солдат, сражавшихся за Сталинград. Его сюжет основан на реальных событиях. Песня написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве и рассказывает историю единственной встречи молодой девушки и летчика. Они познакомились на танцевальном вечере в прифронтовом городе. И расстались навсегда - на следующий день военного отправили на задание, откуда он не вернулся.