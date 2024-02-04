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Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 5 февраля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.02.2024 с 01:00 до 05:00

Веревское поселение:

д. Вайя,      

д. Малое Верево,

КП «Гатчинские поместья».

 

05.02.2024 с 01:00 до 05:00

г. Гатчина:

ТЦ «Окей»,

ТЦ «Элемент»,

АЗС «Роснефть»,

АЗС «Газпромнефть»,

ГК «Лада».

 

05.02.2024 с10:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Большие Колпаны, Киевское ш., ч/с, магазин Автозапчасти.

 

05.02.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское поселение:

п. Новый Свет, массив 52.