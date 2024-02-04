Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 5 февраля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.02.2024 с 01:00 до 05:00
Веревское поселение:
д. Вайя,
д. Малое Верево,
КП «Гатчинские поместья».
05.02.2024 с 01:00 до 05:00
г. Гатчина:
ТЦ «Окей»,
ТЦ «Элемент»,
АЗС «Роснефть»,
АЗС «Газпромнефть»,
ГК «Лада».
05.02.2024 с10:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Большие Колпаны, Киевское ш., ч/с, магазин Автозапчасти.
05.02.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское поселение:
п. Новый Свет, массив 52.
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